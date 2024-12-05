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Глава Адыгеи дал поручения после личного приема местных жителей - РИА Новости, 05.12.2024
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Республика Адыгея
 
18:07 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kumpilov-1987587062.html
Глава Адыгеи дал поручения после личного приема местных жителей
Глава Адыгеи дал поручения после личного приема местных жителей - РИА Новости, 05.12.2024
Глава Адыгеи дал поручения после личного приема местных жителей
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел прием граждан и раздал поручения по реализации высказанных ими инициатив, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:07
2024-12-05T18:07
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 5 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел прием граждан и раздал поручения по реализации высказанных ими инициатив, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов вместе с главами районов провел прием. Вопросы граждан касались преимущественно ремонта дорог и тротуаров, строительства водопроводных сетей в населенных пунктах республики. "Мурат Кумпилов поручил руководству городской администрации контролировать качество и сроки выполнения работ. Особое внимание акцентировано на реконструкции соцобъектов в населенном пункте и должном содержании уже обновленных, а также на поддержке местных инициатив по повышению качества жизни... По всем поставленным в обращениях жителями республики вопросам глава республики дал соответствующие поручения", - говорится в сообщении. Отмечается, что на приеме обсуждались также вопросы функционирования социальной, образовательной и медицинской инфраструктуры. При этом Кумпилов подчеркнул значимость активного участия самих граждан в преобразованиях, поддержке санитарной чистоты. "Нам важна деятельная инициатива на местах. Без этого мы ничего не изменим. Многое зависит от самих граждан, от их желания улучшить жизнь вокруг. Мы готовы к этому процессу, поэтапно воплощаем намеченные проекты, которые, зачастую, формируются из предложений людей, с учетом их точки зрения", – сказал в ходе приема глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241204/pedagogi-1987362039.html
https://ria.ru/20241203/kumpilov-1987201495.html
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мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
Глава Адыгеи дал поручения после личного приема местных жителей

Губернатор Кумпилов раздал поручения по реализации инициатив жителей Адыгеи

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МАЙКОП, 5 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел прием граждан и раздал поручения по реализации высказанных ими инициатив, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов вместе с главами районов провел прием. Вопросы граждан касались преимущественно ремонта дорог и тротуаров, строительства водопроводных сетей в населенных пунктах республики.
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"Мурат Кумпилов поручил руководству городской администрации контролировать качество и сроки выполнения работ. Особое внимание акцентировано на реконструкции соцобъектов в населенном пункте и должном содержании уже обновленных, а также на поддержке местных инициатив по повышению качества жизни... По всем поставленным в обращениях жителями республики вопросам глава республики дал соответствующие поручения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на приеме обсуждались также вопросы функционирования социальной, образовательной и медицинской инфраструктуры. При этом Кумпилов подчеркнул значимость активного участия самих граждан в преобразованиях, поддержке санитарной чистоты.
"Нам важна деятельная инициатива на местах. Без этого мы ничего не изменим. Многое зависит от самих граждан, от их желания улучшить жизнь вокруг. Мы готовы к этому процессу, поэтапно воплощаем намеченные проекты, которые, зачастую, формируются из предложений людей, с учетом их точки зрения", – сказал в ходе приема глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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