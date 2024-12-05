https://ria.ru/20241205/kuban-1987521493.html
На Кубани педагогам увеличат дополнительные выплаты
На Кубани педагогам увеличат дополнительные выплаты - РИА Новости, 05.12.2024
На Кубани педагогам увеличат дополнительные выплаты
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) внесли изменения в краевой закон, согласно которым дополнительные выплаты педагогам увеличатся до... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:34
2024-12-05T14:34
2024-12-05T14:34
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) внесли изменения в краевой закон, согласно которым дополнительные выплаты педагогам увеличатся до 10 тысяч рублей, на эти цели в 2025-2027 годах направят порядка 15 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе парламента. "С 1 января 2025 года устанавливают ежемесячные доплаты педагогическим работникам дошкольных организаций в размере 5 000 рублей, увеличивают с 5 000 до 10 000 рублей действующие доплаты учителям и пяти отдельным должностям педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. В их числе педагог-психолог, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед). Кроме этого, в перечень получателей ежемесячной выплаты в 10 000 рублей будут включены педагоги дополнительного образования данных учебных учреждений", - говорится в сообщении. Отмечается, что на эти цели в 2025-2027 годах будет направлено порядка 15 миллиардов рублей. "Устанавливаемые законом дополнительные выплаты учителям и педработникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений – это знак признательности государства и всего общества за их непростую, но столь необходимую работу. Труд педагога сложен, именно он закладывает основы будущей личности ребенка, формирует его умения и навыки. Хочу пожелать всем педагогам Кубани в новом 2025 году творческих успехов и достижений", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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На Кубани педагогам увеличат дополнительные выплаты
На Кубани педагогам увеличат дополнительные выплаты до десяти тысяч рублей
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) внесли изменения в краевой закон, согласно которым дополнительные выплаты педагогам увеличатся до 10 тысяч рублей, на эти цели в 2025-2027 годах направят порядка 15 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе парламента.
"С 1 января 2025 года устанавливают ежемесячные доплаты педагогическим работникам дошкольных организаций в размере 5 000 рублей, увеличивают с 5 000 до 10 000 рублей действующие доплаты учителям и пяти отдельным должностям педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. В их числе педагог-психолог, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед). Кроме этого, в перечень получателей ежемесячной выплаты в 10 000 рублей будут включены педагоги дополнительного образования данных учебных учреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти цели в 2025-2027 годах будет направлено порядка 15 миллиардов рублей.
"Устанавливаемые законом дополнительные выплаты учителям и педработникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений – это знак признательности государства и всего общества за их непростую, но столь необходимую работу. Труд педагога сложен, именно он закладывает основы будущей личности ребенка, формирует его умения и навыки. Хочу пожелать всем педагогам Кубани в новом 2025 году творческих успехов и достижений", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.