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В Краснодаре загорелась станция техобслуживания - РИА Новости, 05.12.2024
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09:52 05.12.2024 (обновлено: 10:31 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/krasnodar-1987462719.html
В Краснодаре загорелась станция техобслуживания
В Краснодаре загорелась станция техобслуживания - РИА Новости, 05.12.2024
В Краснодаре загорелась станция техобслуживания
Спасатели тушат станцию техобслуживания в Краснодаре, огонь локализован на площади 550 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:52
2024-12-05T10:31
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Спасатели тушат станцию техобслуживания в Краснодаре, огонь локализован на площади 550 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Краснодаре. На улице Академика Губкина огонь охватил станцию техобслуживания на 300 квадратах. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что спасатели локализовали пожар на площади 550 квадратных метров. На месте работают 52 специалиста и 15 единиц техники.
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре загорелась станция техобслуживания

В Краснодаре загорелась станция техобслуживания на площади 550 квадратных метров

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на станции техобслуживания в Краснодаре. Кадр видео
Ликвидация пожара на станции техобслуживания в Краснодаре. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© МЧС России
Ликвидация пожара на станции техобслуживания в Краснодаре. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Спасатели тушат станцию техобслуживания в Краснодаре, огонь локализован на площади 550 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Краснодаре. На улице Академика Губкина огонь охватил станцию техобслуживания на 300 квадратах. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели локализовали пожар на площади 550 квадратных метров.
На месте работают 52 специалиста и 15 единиц техники.
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