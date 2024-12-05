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Костин: многие пострадавшие от санкций бизнесмены видели Путина лишь по ТВ

Костин: многие пострадавшие от санкций бизнесмены видели Путина лишь по ТВ - РИА Новости, 05.12.2024

Костин: многие пострадавшие от санкций бизнесмены видели Путина лишь по ТВ

Многие российские бизнесмены, которых назвали "друзьями Путина" и ввели против них санкции, видели президента России только по телевизору, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:49

2024-12-05T12:49

2024-12-05T21:51

экономика

россия

сша

андрей костин (банкир)

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Многие российские бизнесмены, которых назвали "друзьями Путина" и ввели против них санкции, видели президента России только по телевизору, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "В 2014 году были одни из первых санкций в отношении ряда лиц российских, обоснованием было буквально следующее: "друзья, друг Путина". Вот кто-то может мне рассказать, что это за правовая категория, когда человека наказывают за то, что он друг кого-то еще?", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. Глава ВТБ напомнил, что из-за санкций были арестованы и государственные суверенные фонды, и частные. "Тогда просто напросто арестовывали, отбирали частную собственность российских бизнесменов простых, многие из них господина Путина только по телевизору видели, поэтому как-то привязать к тесной связи с властью абсолютно невозможно", - подчеркнул Костин.Также он отметил, что санкции, которые были применены в отношении России абсолютно незаконны. "Они вообще не имеют ничего общего с международным правом", - указал глава ВТБ. "Когда эмиссары США приезжают к вам сюда - в Эмираты, и в другие страны, и говорят, что нельзя использовать карту "Мир", допустим. Она вообще никакого отношения не имеет ни к доллару, ни к Соединенным Штатам, это средство расчета в национальных валютах", - добавил Костин.

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

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экономика, россия, сша, андрей костин (банкир)