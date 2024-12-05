Костин: многие пострадавшие от санкций бизнесмены видели Путина лишь по ТВ
Глава ВТБ Костин возмутился категории "друзья Путина" при введении санкций
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Многие российские бизнесмены, которых назвали "друзьями Путина" и ввели против них санкции, видели президента России только по телевизору, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«
"В 2014 году были одни из первых санкций в отношении ряда лиц российских, обоснованием было буквально следующее: "друзья, друг Путина". Вот кто-то может мне рассказать, что это за правовая категория, когда человека наказывают за то, что он друг кого-то еще?", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Глава ВТБ напомнил, что из-за санкций были арестованы и государственные суверенные фонды, и частные. "Тогда просто напросто арестовывали, отбирали частную собственность российских бизнесменов простых, многие из них господина Путина только по телевизору видели, поэтому как-то привязать к тесной связи с властью абсолютно невозможно", - подчеркнул Костин.
Также он отметил, что санкции, которые были применены в отношении России абсолютно незаконны. "Они вообще не имеют ничего общего с международным правом", - указал глава ВТБ.
"Когда эмиссары США приезжают к вам сюда - в Эмираты, и в другие страны, и говорят, что нельзя использовать карту "Мир", допустим. Она вообще никакого отношения не имеет ни к доллару, ни к Соединенным Штатам, это средство расчета в национальных валютах", - добавил Костин.
Путин окончательно расстроил Запад
5 сентября, 18:05