Министр финансов Колумбии подал в отставку из-за скандала
Министр финансов Колумбии Бонилья подал в отставку после обвинений в коррупции
© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Глава министерства финансов и государственного кредита Колумбии Рикардо Бонилья подал в отставку после обвинений в предполагаемой коррупции в национальной спасательной службе, по словам президента страны Густаво Петро, его место займет заместитель министра Диего Алехандро Гевара. Копию заявления опубликовало издание El Colombiano.
"Позвольте просить безвозвратную отставку с должности министра финансов и государственного кредита Колумбии. Я всегда говорил, что уважаю работу прокуратуры и не буду использовать положение в кабинете министров для своей защиты. Считаю, что пришло время взяться за свою защиту как гражданина с командой юристов, без статуса государственного чиновника, чтобы сконцентрироваться на процессе и избежать любого будущего ущерба правительству", - говорится в заявлении Бонильи, копию которого опубликовало издание El Colombiano.
Расследование коррупционного скандала в Национальной службе управления рисками стихийных бедствий UNGRD ведется сейчас в отношении конгрессменов Ивана Наме и Андреса Калье - спикеров сената и палаты депутатов. Оно основано на показаниях бывшего директора этой службы Ольмедо Лопеса, который сообщил о предполагаемых фактах коррупции с участием законодателей и министра финансов Рикардо Бонильи в ходе утверждения и использования дополнительного бюджета UNGRD. Показания против него дала и бывшая советница Алехандра Бенавидес.
Президент Петро, который выступает свидетелем по этому делу, в своем блоге поддержал Бонилью, назвав обвинения средством политической борьбы, и отметил его роль в восстановлении экономики после кризиса, унаследованного от предыдущего правительства. По словам главы государства, место Бонильи займет его действующий заместитель Диего Алехандро Гевара.
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