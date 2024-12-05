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Министр финансов Колумбии подал в отставку из-за скандала - РИА Новости, 05.12.2024
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04:47 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kolumbiya-1987441244.html
Министр финансов Колумбии подал в отставку из-за скандала
Министр финансов Колумбии подал в отставку из-за скандала - РИА Новости, 05.12.2024
Министр финансов Колумбии подал в отставку из-за скандала
Глава министерства финансов и государственного кредита Колумбии Рикардо Бонилья подал в отставку после обвинений в предполагаемой коррупции в национальной... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:47
2024-12-05T04:47
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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Глава министерства финансов и государственного кредита Колумбии Рикардо Бонилья подал в отставку после обвинений в предполагаемой коррупции в национальной спасательной службе, по словам президента страны Густаво Петро, его место займет заместитель министра Диего Алехандро Гевара. Копию заявления опубликовало издание El Colombiano."Позвольте просить безвозвратную отставку с должности министра финансов и государственного кредита Колумбии. Я всегда говорил, что уважаю работу прокуратуры и не буду использовать положение в кабинете министров для своей защиты. Считаю, что пришло время взяться за свою защиту как гражданина с командой юристов, без статуса государственного чиновника, чтобы сконцентрироваться на процессе и избежать любого будущего ущерба правительству", - говорится в заявлении Бонильи, копию которого опубликовало издание El Colombiano. Расследование коррупционного скандала в Национальной службе управления рисками стихийных бедствий UNGRD ведется сейчас в отношении конгрессменов Ивана Наме и Андреса Калье - спикеров сената и палаты депутатов. Оно основано на показаниях бывшего директора этой службы Ольмедо Лопеса, который сообщил о предполагаемых фактах коррупции с участием законодателей и министра финансов Рикардо Бонильи в ходе утверждения и использования дополнительного бюджета UNGRD. Показания против него дала и бывшая советница Алехандра Бенавидес. Президент Петро, который выступает свидетелем по этому делу, в своем блоге поддержал Бонилью, назвав обвинения средством политической борьбы, и отметил его роль в восстановлении экономики после кризиса, унаследованного от предыдущего правительства. По словам главы государства, место Бонильи займет его действующий заместитель Диего Алехандро Гевара.
https://ria.ru/20241116/petro-1984196160.html
https://ria.ru/20241022/germes-1979222609.html
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в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
Министр финансов Колумбии подал в отставку из-за скандала

Министр финансов Колумбии Бонилья подал в отставку после обвинений в коррупции

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Глава министерства финансов и государственного кредита Колумбии Рикардо Бонилья подал в отставку после обвинений в предполагаемой коррупции в национальной спасательной службе, по словам президента страны Густаво Петро, его место займет заместитель министра Диего Алехандро Гевара. Копию заявления опубликовало издание El Colombiano.
"Позвольте просить безвозвратную отставку с должности министра финансов и государственного кредита Колумбии. Я всегда говорил, что уважаю работу прокуратуры и не буду использовать положение в кабинете министров для своей защиты. Считаю, что пришло время взяться за свою защиту как гражданина с командой юристов, без статуса государственного чиновника, чтобы сконцентрироваться на процессе и избежать любого будущего ущерба правительству", - говорится в заявлении Бонильи, копию которого опубликовало издание El Colombiano.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Расследование коррупционного скандала в Национальной службе управления рисками стихийных бедствий UNGRD ведется сейчас в отношении конгрессменов Ивана Наме и Андреса Калье - спикеров сената и палаты депутатов. Оно основано на показаниях бывшего директора этой службы Ольмедо Лопеса, который сообщил о предполагаемых фактах коррупции с участием законодателей и министра финансов Рикардо Бонильи в ходе утверждения и использования дополнительного бюджета UNGRD. Показания против него дала и бывшая советница Алехандра Бенавидес.
Президент Петро, который выступает свидетелем по этому делу, в своем блоге поддержал Бонилью, назвав обвинения средством политической борьбы, и отметил его роль в восстановлении экономики после кризиса, унаследованного от предыдущего правительства. По словам главы государства, место Бонильи займет его действующий заместитель Диего Алехандро Гевара.
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