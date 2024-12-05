https://ria.ru/20241205/kndr-1987480592.html

Россия и КНДР договорились о помощи в случае нападения

Россия и КНДР договорились о помощи в случае нападения - РИА Новости, 05.12.2024

Россия и КНДР договорились о помощи в случае нападения

Договор России и КНДР предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь, соответствующий РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:15

2024-12-05T11:15

2024-12-05T11:41

россия

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Договор России и КНДР предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажется военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики", - говорится в документе.Также договор предполагает, что при угрозе вооруженной агрессии против одной из них проводятся консультации для согласования возможных мер помощи."Стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности. В случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы", - говорится в документе.Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Новое соглашение призвано заменить базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, оно должно было вступить в силу после обмена ратификационными грамотами.Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза".Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.

https://ria.ru/20241205/rossija-1987483080.html

https://ria.ru/20241205/rossija-1987480064.html

https://ria.ru/20241130/belousov-1986592796.html

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Варвара Скокшина

россия, кндр (северная корея), в мире