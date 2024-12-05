https://ria.ru/20241205/khinshteyn-1987624572.html

Володин пообещал Хинштейну помощь Госдумы

Володин пообещал Хинштейну помощь Госдумы - РИА Новости, 05.12.2024

Володин пообещал Хинштейну помощь Госдумы

Госдума будет помогать врио губернатора Курской области Александру Хинштейну в социально-экономическом развитии региона и оказании помощи людям, сообщил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:45

2024-12-05T23:45

2024-12-05T23:45

политика

курская область

россия

александр хинштейн

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума будет помогать врио губернатора Курской области Александру Хинштейну в социально-экономическом развитии региона и оказании помощи людям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. "У него должно все получиться. Со своей стороны будем помогать ему в социально-экономическом развитии Курской области, оказании помощи людям", - сказал Володин журналистам.

https://ria.ru/20241205/vrio-1987618728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курская область, россия, александр хинштейн, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф