https://ria.ru/20241205/khinshteyn-1987624572.html
Володин пообещал Хинштейну помощь Госдумы
Володин пообещал Хинштейну помощь Госдумы - РИА Новости, 05.12.2024
Володин пообещал Хинштейну помощь Госдумы
Госдума будет помогать врио губернатора Курской области Александру Хинштейну в социально-экономическом развитии региона и оказании помощи людям, сообщил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:45
2024-12-05T23:45
2024-12-05T23:45
политика
курская область
россия
александр хинштейн
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума будет помогать врио губернатора Курской области Александру Хинштейну в социально-экономическом развитии региона и оказании помощи людям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. "У него должно все получиться. Со своей стороны будем помогать ему в социально-экономическом развитии Курской области, оказании помощи людям", - сказал Володин журналистам.
https://ria.ru/20241205/vrio-1987618728.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, россия, александр хинштейн, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин пообещал Хинштейну помощь Госдумы
Володин: ГД будет помогать Хинштейну в соцэкономическом развитии Курской области