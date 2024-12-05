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Жителя КБР будут судить за попытку вступить в "Азов"* - РИА Новости, 05.12.2024
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16:43 05.12.2024
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Жителя КБР будут судить за попытку вступить в "Азов"*
Жителя КБР будут судить за попытку вступить в "Азов"* - РИА Новости, 05.12.2024
Жителя КБР будут судить за попытку вступить в "Азов"*
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Юрия Бойко за покушение на госизмену, попытку... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:43
2024-12-05T16:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
служба безопасности украины
происшествия
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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Юрия Бойко за покушение на госизмену, попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Азов"* и воевать на ее стороне, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, в январе 2024 года 36-летний Юрий Бойко по своей инициативе вступил в общение посредством мессенджера с представителем службы безопасности Украины и рассказал о намерении осуществить выезд на территорию Украины с целью принятия участия в боевых действиях против Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что по предложению представителя СБУ Бойко отправил ему заполненную анкету, фотографии своего паспорта и видеозапись своей присяги на верность военизированному националистическому объединению, сообщив о готовности вступления в террористическую организацию "Азов"*. "Следуя инструкции представителя СБУ, в феврале 2024 года он выехал на рейсовом автобусе в Белгородскую область, намереваясь пересечь государственную границу для перехода на сторону противника, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - уточняет прокуратура. Бойко предъявлено обвинение по статьям "Покушение на государственную измену" и "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы. "Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия, украина, белгородская область, служба безопасности украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Служба безопасности Украины, Происшествия
Жителя КБР будут судить за попытку вступить в "Азов"*

Жителя КБР будут судить за покушение на госизмену и попытку вступить в "Азов"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Юрия Бойко за покушение на госизмену, попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Азов"* и воевать на ее стороне, сообщило надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, в январе 2024 года 36-летний Юрий Бойко по своей инициативе вступил в общение посредством мессенджера с представителем службы безопасности Украины и рассказал о намерении осуществить выезд на территорию Украины с целью принятия участия в боевых действиях против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по предложению представителя СБУ Бойко отправил ему заполненную анкету, фотографии своего паспорта и видеозапись своей присяги на верность военизированному националистическому объединению, сообщив о готовности вступления в террористическую организацию "Азов"*.
"Следуя инструкции представителя СБУ, в феврале 2024 года он выехал на рейсовом автобусе в Белгородскую область, намереваясь пересечь государственную границу для перехода на сторону противника, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - уточняет прокуратура.
Бойко предъявлено обвинение по статьям "Покушение на государственную измену" и "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
"Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелгородская областьСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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