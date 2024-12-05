https://ria.ru/20241205/katok-1987605979.html
На Красной площади открыли ГУМ-каток
На Красной площади открыли ГУМ-каток - РИА Новости, 05.12.2024
На Красной площади открыли ГУМ-каток
В четверг на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:14
2024-12-05T20:14
2024-12-05T20:14
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. В четверг на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Как сообщила пресс-служба катка, с пятницы он будет доступен для всех желающих. Одновременно с катком на Красной площади начнет работу знаменитая ГУМ-ярмарка. Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" - национальной программы подготовки хоккеистов - гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9:00 до 23:30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Новогодний сеанс на ГУМ-катке стартует в 22:00 31 декабря и продлится до 2:00 1 января. РИА Новости выступает информационным партнером ГУМ-катка.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986555751.html
https://rsport.ria.ru/20240423/gulyaev-1941792667.html
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общество, москва, россия
На Красной площади открыли ГУМ-каток
В Москве на Красной площади открыли ГУМ-каток для всех желающих
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. В четверг на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщила пресс-служба катка, с пятницы он будет доступен для всех желающих. Одновременно с катком на Красной площади начнет работу знаменитая ГУМ-ярмарка.
Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" - национальной программы подготовки хоккеистов - гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.
ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9:00 до 23:30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Новогодний сеанс на ГУМ-катке стартует в 22:00 31 декабря и продлится до 2:00 1 января.
РИА Новости выступает информационным партнером ГУМ-катка.