https://ria.ru/20241205/kamchatka-1987436799.html

На Камчатке ужесточат правила продажи рыбы для льготников

На Камчатке ужесточат правила продажи рыбы для льготников - РИА Новости, 05.12.2024

На Камчатке ужесточат правила продажи рыбы для льготников

Правила продажи рыбы для льготников в рамках программы "Камчатская рыба" на Камчатке ужесточат из-за перекупщиков, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:11

2024-12-05T03:11

2024-12-05T03:11

камчатский край

камчатка

южно-сахалинск

хабаровск

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Правила продажи рыбы для льготников в рамках программы "Камчатская рыба" на Камчатке ужесточат из-за перекупщиков, сообщает пресс-служба правительства региона. "Существенная часть продукции, к сожалению, скупается именно перекупщиками, а не теми гражданами, на которых мы ориентируемся прежде всего. Затем они либо перепродают продукцию в том же виде, либо подвергают продукт обработке и реализуют как совершенно новый товар. Это недопустимо. Мы вводим некоторые ограничения на количество продаваемой рыбы, и контроль за такими случаями в торговых залах будет существенно ужесточен", - заявила заместитель председателя правительства края Оксана Морозова. Рыбная продукция будет реализовываться по 92 рубля за один килограмм горбуши и 118 рублей за один килограмм кеты. По этой стоимости ее смогут приобрести: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; труженики тыла; ветераны боевых действий и граждане, получающие региональную социальную доплату к пенсии. Приобрести в одни руки можно будет в месяц не более пяти килограммов. Для контроля будут выпущены специальные карты. Их можно будет получить в офисах МФЦ. Проект "Камчатская рыба" реализуется на полуострове несколько лет. Похожие проекты действуют еще в трех субъектах страны - в Южно-Сахалинске стоимость социального товара составляет 160 рублей, в Хабаровске – 180 рублей, а во Владивостоке - 360 рублей.

https://ria.ru/20240725/gospodderzhka-1961977765.html

https://ria.ru/20240425/ryba-1942177223.html

камчатка

южно-сахалинск

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, южно-сахалинск, хабаровск