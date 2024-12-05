https://ria.ru/20241205/kamchatka-1987436799.html
На Камчатке ужесточат правила продажи рыбы для льготников
На Камчатке ужесточат правила продажи рыбы для льготников - РИА Новости, 05.12.2024
На Камчатке ужесточат правила продажи рыбы для льготников
Правила продажи рыбы для льготников в рамках программы "Камчатская рыба" на Камчатке ужесточат из-за перекупщиков, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:11
2024-12-05T03:11
2024-12-05T03:11
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камчатка
южно-сахалинск
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Правила продажи рыбы для льготников в рамках программы "Камчатская рыба" на Камчатке ужесточат из-за перекупщиков, сообщает пресс-служба правительства региона. "Существенная часть продукции, к сожалению, скупается именно перекупщиками, а не теми гражданами, на которых мы ориентируемся прежде всего. Затем они либо перепродают продукцию в том же виде, либо подвергают продукт обработке и реализуют как совершенно новый товар. Это недопустимо. Мы вводим некоторые ограничения на количество продаваемой рыбы, и контроль за такими случаями в торговых залах будет существенно ужесточен", - заявила заместитель председателя правительства края Оксана Морозова. Рыбная продукция будет реализовываться по 92 рубля за один килограмм горбуши и 118 рублей за один килограмм кеты. По этой стоимости ее смогут приобрести: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; труженики тыла; ветераны боевых действий и граждане, получающие региональную социальную доплату к пенсии. Приобрести в одни руки можно будет в месяц не более пяти килограммов. Для контроля будут выпущены специальные карты. Их можно будет получить в офисах МФЦ. Проект "Камчатская рыба" реализуется на полуострове несколько лет. Похожие проекты действуют еще в трех субъектах страны - в Южно-Сахалинске стоимость социального товара составляет 160 рублей, в Хабаровске – 180 рублей, а во Владивостоке - 360 рублей.
https://ria.ru/20240725/gospodderzhka-1961977765.html
https://ria.ru/20240425/ryba-1942177223.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, южно-сахалинск, хабаровск
Камчатский край, Камчатка, Южно-Сахалинск, Хабаровск
На Камчатке ужесточат правила продажи рыбы для льготников
На Камчатке ужесточат правила продажи рыбы для льготников из-за перекупщиков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Правила продажи рыбы для льготников в рамках программы "Камчатская рыба" на Камчатке ужесточат из-за перекупщиков, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Существенная часть продукции, к сожалению, скупается именно перекупщиками, а не теми гражданами, на которых мы ориентируемся прежде всего. Затем они либо перепродают продукцию в том же виде, либо подвергают продукт обработке и реализуют как совершенно новый товар. Это недопустимо. Мы вводим некоторые ограничения на количество продаваемой рыбы, и контроль за такими случаями в торговых залах будет существенно ужесточен", - заявила заместитель председателя правительства края Оксана Морозова.
Рыбная продукция будет реализовываться по 92 рубля за один килограмм горбуши и 118 рублей за один килограмм кеты. По этой стоимости ее смогут приобрести: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; труженики тыла; ветераны боевых действий и граждане, получающие региональную социальную доплату к пенсии. Приобрести в одни руки можно будет в месяц не более пяти килограммов. Для контроля будут выпущены специальные карты. Их можно будет получить в офисах МФЦ.
Проект "Камчатская рыба" реализуется на полуострове несколько лет. Похожие проекты действуют еще в трех субъектах страны - в Южно-Сахалинске
стоимость социального товара составляет 160 рублей, в Хабаровске
– 180 рублей, а во Владивостоке
- 360 рублей.