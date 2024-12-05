https://ria.ru/20241205/kaliforniya-1987614357.html
Геологическая служба США понизила магнитуду землетрясения до 7,0
Геологическая служба США понизила магнитуду землетрясения до 7,0 - РИА Новости, 05.12.2024
Геологическая служба США понизила магнитуду землетрясения до 7,0
Геологическая служба США сначала повысила, а затем понизила магнитуду мощного землетрясения у берегов Калифорнии до 7,0. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:55
2024-12-05T21:55
2024-12-05T22:36
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Геологическая служба США сначала повысила, а затем понизила магнитуду мощного землетрясения у берегов Калифорнии до 7,0.Подземные толчки были зафиксированы в 10.44 (21.44 мск). Сейсмологи сначала объявили о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысили его оценку до 7,3, но позднее понизили до 7,0.Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило об опасности возникновения цунами.По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине 10 километров.
https://ria.ru/20241023/tsunami-1979453006.html
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в мире, калифорния, сша
Геологическая служба США понизила магнитуду землетрясения до 7,0
Геологическая служба США понизила магнитуду землетрясения в Калифорнии до 7,0
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Геологическая служба США сначала повысила, а затем понизила магнитуду мощного землетрясения у берегов Калифорнии до 7,0.
Подземные толчки были зафиксированы в 10.44 (21.44 мск). Сейсмологи сначала объявили о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысили его оценку до 7,3, но позднее понизили до 7,0.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило об опасности возникновения цунами.
По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии
. Их очаг залегал на глубине 10 километров.