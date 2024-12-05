https://ria.ru/20241205/islamabad-1987441387.html

Исламабад готов принять Путина в любое удобное время

Исламабад готов принять Путина в любое удобное время - РИА Новости, 05.12.2024

Исламабад готов принять Путина в любое удобное время

Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:49

2024-12-05T04:49

2024-12-05T04:49

россия

исламабад

пакистан

владимир путин

сергей цивилев

в мире

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Мы были бы рады видеть президента Путина в любое время, в которое он хотел бы приехать. Уверен, что в ближайшее подходящее для этого время руководство стран совершит взаимные визиты", - сказал он. В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html

россия

исламабад

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, исламабад, пакистан, владимир путин, сергей цивилев, в мире