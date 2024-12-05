https://ria.ru/20241205/islamabad-1987441387.html
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время - РИА Новости, 05.12.2024
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:49
2024-12-05T04:49
2024-12-05T04:49
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Мы были бы рады видеть президента Путина в любое время, в которое он хотел бы приехать. Уверен, что в ближайшее подходящее для этого время руководство стран совершит взаимные визиты", - сказал он. В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, исламабад, пакистан, владимир путин, сергей цивилев, в мире
Россия, Исламабад, Пакистан, Владимир Путин, Сергей Цивилев, В мире
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
Министр энергетики Легари: Исламабад готов принять Путина в любое удобное время