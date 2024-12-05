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Исламабад готов принять Путина в любое удобное время - РИА Новости, 05.12.2024
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04:49 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/islamabad-1987441387.html
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время - РИА Новости, 05.12.2024
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:49
2024-12-05T04:49
россия
исламабад
пакистан
владимир путин
сергей цивилев
в мире
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Мы были бы рады видеть президента Путина в любое время, в которое он хотел бы приехать. Уверен, что в ближайшее подходящее для этого время руководство стран совершит взаимные визиты", - сказал он. В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html
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россия, исламабад, пакистан, владимир путин, сергей цивилев, в мире
Россия, Исламабад, Пакистан, Владимир Путин, Сергей Цивилев, В мире
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время

Министр энергетики Легари: Исламабад готов принять Путина в любое удобное время

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Мы были бы рады видеть президента Путина в любое время, в которое он хотел бы приехать. Уверен, что в ближайшее подходящее для этого время руководство стран совершит взаимные визиты", - сказал он.
В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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РоссияИсламабадПакистанВладимир ПутинСергей ЦивилевВ мире
 
 
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