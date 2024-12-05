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Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024
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09:00 05.12.2024 (обновлено: 12:00 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/hyundai-1987454964.html
Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке в Южной Корее
Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024
Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке в Южной Корее
Профсоюз южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor присоединится к забастовке Национальной федерации демократических профсоюзов Южной Кореи за РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:00
2024-12-05T12:00
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Профсоюз южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor присоединится к забастовке Национальной федерации демократических профсоюзов Южной Кореи за отставку президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя профсоюза.В среду телеканал YTN сообщал, что Национальная федерация демократических профсоюзов Южной Кореи объявила о бессрочной всеобщей забастовке до тех пор, пока президент страны не подаст в отставку. "Профсоюз Hyundai, насчитывающий 43 тысячи человек, проведет четырехчасовую забастовку в четверг и пятницу", - говорится в материале агентства. Как отмечает Ренхап, шаг будет сделан в знак солидарности с забастовкой Национальной федерации демократических профсоюзов страны. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны. Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html
https://ria.ru/20241204/seul-1987340836.html
https://ria.ru/20241204/koreya-1987220264.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, hyundai genesis, hyundai creta, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Hyundai Genesis, Hyundai Creta, Обстановка в Южной Корее
Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке в Южной Корее

Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке за отставку Юн Сок Ёля

© AP Photo / David ZalubowskiЛоготип компании Huinday
Логотип компании Huinday - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / David Zalubowski
Логотип компании Huinday. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Профсоюз южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor присоединится к забастовке Национальной федерации демократических профсоюзов Южной Кореи за отставку президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя профсоюза.
В среду телеканал YTN сообщал, что Национальная федерация демократических профсоюзов Южной Кореи объявила о бессрочной всеобщей забастовке до тех пор, пока президент страны не подаст в отставку.
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"Профсоюз Hyundai, насчитывающий 43 тысячи человек, проведет четырехчасовую забастовку в четверг и пятницу", - говорится в материале агентства.
Как отмечает Ренхап, шаг будет сделан в знак солидарности с забастовкой Национальной федерации демократических профсоюзов страны.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
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Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
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В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльHyundai GenesisHyundai CretaОбстановка в Южной Корее
 
 
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