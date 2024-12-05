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Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны - РИА Новости, 05.12.2024
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23:40 05.12.2024 (обновлено: 23:53 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987625044.html
Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны
Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны - РИА Новости, 05.12.2024
Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о понимании того, что в Курской области сложная ситуация, и пообещал сделать все, чтобы жители... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:40
2024-12-05T23:53
политика
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о понимании того, что в Курской области сложная ситуация, и пообещал сделать все, чтобы жители региона чувствовали, что они часть одной большой страны. Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. "Понимаем, насколько сегодня непростая ситуация в Курской области, но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным.
https://ria.ru/20241205/vrio-1987618728.html
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Госдума РФ
Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны

Хинштейн заявил, что понимает, насколько непростая ситуация в Курской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о понимании того, что в Курской области сложная ситуация, и пообещал сделать все, чтобы жители региона чувствовали, что они часть одной большой страны.
Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
«
"Понимаем, насколько сегодня непростая ситуация в Курской области, но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Хинштейн назначен врио губернатора Курской области
Вчера, 22:45
 
ПолитикаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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