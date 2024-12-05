https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987625044.html

Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны

Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны - РИА Новости, 05.12.2024

Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о понимании того, что в Курской области сложная ситуация, и пообещал сделать все, чтобы жители... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:40

2024-12-05T23:40

2024-12-05T23:53

политика

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о понимании того, что в Курской области сложная ситуация, и пообещал сделать все, чтобы жители региона чувствовали, что они часть одной большой страны. Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. "Понимаем, насколько сегодня непростая ситуация в Курской области, но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным.

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курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф