https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987624851.html

Хинштейн пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента

Хинштейн пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента - РИА Новости, 05.12.2024

Хинштейн пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента

Александр Хинштейн заявил, что для него честь стать врио губернатора Курской области и он сделает все, чтобы это доверие оправдать. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:49

2024-12-05T23:49

2024-12-05T23:49

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн заявил, что для него честь стать врио губернатора Курской области и он сделает все, чтобы это доверие оправдать. "Для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать, и надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи", - сказал Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20241205/khinshteyn-1987624572.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин