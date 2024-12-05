https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987624851.html
Хинштейн пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента
Хинштейн пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента - РИА Новости, 05.12.2024
Хинштейн пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента
Александр Хинштейн заявил, что для него честь стать врио губернатора Курской области и он сделает все, чтобы это доверие оправдать. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:49
2024-12-05T23:49
2024-12-05T23:49
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн заявил, что для него честь стать врио губернатора Курской области и он сделает все, чтобы это доверие оправдать. "Для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать, и надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи", - сказал Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20241205/khinshteyn-1987624572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин
Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Хинштейн пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента
Хинштейн заявил, что для него честь стать врио губернатора Курской области