https://ria.ru/20241205/gubernatoranokhin-1987597370.html

Единую систему учета медпрепаратов внедрили в Смоленской области

Единую систему учета медпрепаратов внедрили в Смоленской области - РИА Новости, 05.12.2024

Единую систему учета медпрепаратов внедрили в Смоленской области

В Смоленской области разработали и внедрили единую систему учета медицинских препаратов и изделий для всех 54 государственных учреждений отрасли, написал... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:44

2024-12-05T18:44

2024-12-05T18:44

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Смоленской области разработали и внедрили единую систему учета медицинских препаратов и изделий для всех 54 государственных учреждений отрасли, написал губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Сделали еще один важный шаг в цифровизации здравоохранения в области. Разработали и внедрили единую систему учета медицинских препаратов и изделий для всех 54 государственных учреждений отрасли. Это решение значительно улучшит управление лекарственным обеспечением больниц и поликлиник", - пишет глава региона. Он подчеркнул, что до внедрения системы учет лекарств учреждений вели на бумаге, а решение вопросов снабжения препаратами проходил вручную через письменные запросы. Теперь практически в режиме реального времени можно отслеживать перечень и количество медикаментов, имеющихся в наличии у каждой государственной организации здравоохранения в регионе. Это позволяет централизовать и ускорить все процедуры по закупке и поставке препаратов в больницы и поликлиники, предотвращать возникновение нехватки отдельных изделий в них. "Еще одно преимущество системы – это дополнительные возможности для анализа информации о лекарственном обеспечении региона и отдельных учреждений. В дальнейшем на основе полученных выводов можно составлять прогнозные модели потребностей медицинских организаций в препаратах и оборудовании. Кроме того, используя сведения из цифровой платформы можно рационально перераспределять препараты из одних больниц и поликлиник в другие", - отметил он.

https://ria.ru/20241204/vrachi-1987394691.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин