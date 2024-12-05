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В ходе митингов в Грузии задержали 18 человек по уголовным делам - РИА Новости, 05.12.2024
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13:21 05.12.2024 (обновлено: 15:50 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gruziya-1987504859.html
В ходе митингов в Грузии задержали 18 человек по уголовным делам
В ходе митингов в Грузии задержали 18 человек по уголовным делам - РИА Новости, 05.12.2024
В ходе митингов в Грузии задержали 18 человек по уголовным делам
В Тбилиси задержали 18 участников оппозиционных митингов по подозрению в уголовных преступлениях, сообщила пресс-служба МВД Грузии. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:21
2024-12-05T15:50
грузия
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 5 дек — РИА Новости. В Тбилиси задержали 18 участников оппозиционных митингов по подозрению в уголовных преступлениях, сообщила пресс-служба МВД Грузии."По статьям 187 и 353 Уголовного кодекса &lt;...&gt; задержаны девять человек. Еще восемь человек задержаны по 225-й и 239-й статьям. По обвинению в совершении взрыва задержан один человек", — уточнили в ведомстве.В статье 187 УК Грузии речь идет о повреждении или уничтожении чужого имущества. Статья 353 карает за нападение на полицейского, статьи 225 и 239 — за организацию, руководство или участие в групповом насилии и за публичные призывы к насильственным действиям.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987409514.html
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грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, ираклий кобахидзе
Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Ираклий Кобахидзе
В ходе митингов в Грузии задержали 18 человек по уголовным делам

В ходе митингов в Тбилиси задержано 18 человек по уголовным делам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 5 дек — РИА Новости. В Тбилиси задержали 18 участников оппозиционных митингов по подозрению в уголовных преступлениях, сообщила пресс-служба МВД Грузии.
"По статьям 187 и 353 Уголовного кодекса <...> задержаны девять человек. Еще восемь человек задержаны по 225-й и 239-й статьям. По обвинению в совершении взрыва задержан один человек", — уточнили в ведомстве.
Как прошла акция протеста оппозиции в Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 10

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 10

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
В статье 187 УК Грузии речь идет о повреждении или уничтожении чужого имущества. Статья 353 карает за нападение на полицейского, статьи 225 и 239 — за организацию, руководство или участие в групповом насилии и за публичные призывы к насильственным действиям.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.
Обыски в офисах оппозиционных партий в Грузии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
МВД Грузии сообщило об изъятии пиротехники в офисах оппозиции
4 декабря, 19:56
Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически слезоточивый газ.
В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии
Вчера, 09:06
 
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