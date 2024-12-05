https://ria.ru/20241205/gruziya-1987504859.html

В ходе митингов в Грузии задержали 18 человек по уголовным делам

В ходе митингов в Грузии задержали 18 человек по уголовным делам - РИА Новости, 05.12.2024

В ходе митингов в Грузии задержали 18 человек по уголовным делам

В Тбилиси задержали 18 участников оппозиционных митингов по подозрению в уголовных преступлениях, сообщила пресс-служба МВД Грузии. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:21

2024-12-05T13:21

2024-12-05T15:50

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ТБИЛИСИ, 5 дек — РИА Новости. В Тбилиси задержали 18 участников оппозиционных митингов по подозрению в уголовных преступлениях, сообщила пресс-служба МВД Грузии."По статьям 187 и 353 Уголовного кодекса <...> задержаны девять человек. Еще восемь человек задержаны по 225-й и 239-й статьям. По обвинению в совершении взрыва задержан один человек", — уточнили в ведомстве.В статье 187 УК Грузии речь идет о повреждении или уничтожении чужого имущества. Статья 353 карает за нападение на полицейского, статьи 225 и 239 — за организацию, руководство или участие в групповом насилии и за публичные призывы к насильственным действиям.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241204/gruziya-1987409514.html

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грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, ираклий кобахидзе