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В Грузии на митингах задержали 14 фигурантов уголовных дел - РИА Новости, 05.12.2024
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В Грузии на митингах задержали 14 фигурантов уголовных дел
В Грузии на митингах задержали 14 фигурантов уголовных дел - РИА Новости, 05.12.2024
В Грузии на митингах задержали 14 фигурантов уголовных дел
МВД Грузии сообщило о задержании в ходе митингов 14 человек, являющихся фигурантами уголовных дел РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:35
2024-12-05T08:35
грузия
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МВД Грузии сообщило о задержании в ходе митингов 14 человек, являющихся фигурантами уголовных дел
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грузия
Грузия
В Грузии на митингах задержали 14 фигурантов уголовных дел

МВД Грузии заявило о задержании на митингах 14 фигурантов уголовных дел

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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МВД Грузии сообщило о задержании в ходе митингов 14 человек, являющихся фигурантами уголовных дел
 
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