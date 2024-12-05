https://ria.ru/20241205/gruziya-1987452714.html

В Грузии на митингах задержали 14 фигурантов уголовных дел

В Грузии на митингах задержали 14 фигурантов уголовных дел - РИА Новости, 05.12.2024

В Грузии на митингах задержали 14 фигурантов уголовных дел

МВД Грузии сообщило о задержании в ходе митингов 14 человек, являющихся фигурантами уголовных дел РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:35

2024-12-05T08:35

2024-12-05T08:35

грузия

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МВД Грузии сообщило о задержании в ходе митингов 14 человек, являющихся фигурантами уголовных дел

грузия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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грузия