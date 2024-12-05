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ЛДПР предложила исключить смену пола как основание для замены ВНЖ - РИА Новости, 05.12.2024
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02:02 05.12.2024 (обновлено: 02:48 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gosduma-1987434365.html
ЛДПР предложила исключить смену пола как основание для замены ВНЖ
ЛДПР предложила исключить смену пола как основание для замены ВНЖ - РИА Новости, 05.12.2024
ЛДПР предложила исключить смену пола как основание для замены ВНЖ
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой представить оценку ведомства... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T02:02
2024-12-05T02:48
общество
россия
ярослав нилов
владимир колокольцев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой представить оценку ведомства относительно причины смены пола как основания для замены вида на жительство, а также о возможности ее исключения, документ есть в распоряжении РИА Новости. В России действует закон, согласно которому менять пол без медицинских показаний, в том числе применять лекарственные препараты для этого, запрещено. "Прошу Вас дать поручение о предоставлении экспертной оценки ведомства в отношении вопроса обоснованности изменения половой принадлежности как основания для замены вида на жительство, а также о возможности исключения данного пункта из действующего законодательства", - сказано в обращении. Нилов уточнил, что, в соответствии с действующим законодательством, предоставляемый иностранцу вид на жительство подлежит замене в ряде случаев. Среди них - достижение четырнадцати, двадцати, сорока пяти лет, изменение гражданства, фамилии, имени, окончание срока действия документа или его непригодность. Также в этом списке есть - изменение пола. По словам автора, обоснованность данного пункта вызывает вопросы.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html
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общество, россия, ярослав нилов, владимир колокольцев
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Колокольцев
ЛДПР предложила исключить смену пола как основание для замены ВНЖ

Депутат Нилов предложил исключить смену пола как основание для замены ВНЖ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой представить оценку ведомства относительно причины смены пола как основания для замены вида на жительство, а также о возможности ее исключения, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В России действует закон, согласно которому менять пол без медицинских показаний, в том числе применять лекарственные препараты для этого, запрещено.
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"Прошу Вас дать поручение о предоставлении экспертной оценки ведомства в отношении вопроса обоснованности изменения половой принадлежности как основания для замены вида на жительство, а также о возможности исключения данного пункта из действующего законодательства", - сказано в обращении.
Нилов уточнил, что, в соответствии с действующим законодательством, предоставляемый иностранцу вид на жительство подлежит замене в ряде случаев. Среди них - достижение четырнадцати, двадцати, сорока пяти лет, изменение гражданства, фамилии, имени, окончание срока действия документа или его непригодность. Также в этом списке есть - изменение пола. По словам автора, обоснованность данного пункта вызывает вопросы.
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ОбществоРоссияЯрослав НиловВладимир Колокольцев
 
 
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