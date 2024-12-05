https://ria.ru/20241205/gosduma-1987434365.html

ЛДПР предложила исключить смену пола как основание для замены ВНЖ

ЛДПР предложила исключить смену пола как основание для замены ВНЖ - РИА Новости, 05.12.2024

ЛДПР предложила исключить смену пола как основание для замены ВНЖ

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой представить оценку ведомства... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:02

2024-12-05T02:02

2024-12-05T02:48

общество

россия

ярослав нилов

владимир колокольцев

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой представить оценку ведомства относительно причины смены пола как основания для замены вида на жительство, а также о возможности ее исключения, документ есть в распоряжении РИА Новости. В России действует закон, согласно которому менять пол без медицинских показаний, в том числе применять лекарственные препараты для этого, запрещено. "Прошу Вас дать поручение о предоставлении экспертной оценки ведомства в отношении вопроса обоснованности изменения половой принадлежности как основания для замены вида на жительство, а также о возможности исключения данного пункта из действующего законодательства", - сказано в обращении. Нилов уточнил, что, в соответствии с действующим законодательством, предоставляемый иностранцу вид на жительство подлежит замене в ряде случаев. Среди них - достижение четырнадцати, двадцати, сорока пяти лет, изменение гражданства, фамилии, имени, окончание срока действия документа или его непригодность. Также в этом списке есть - изменение пола. По словам автора, обоснованность данного пункта вызывает вопросы.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html

https://ria.ru/20241205/gosduma-1987433754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, владимир колокольцев