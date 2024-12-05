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США выделили Польше дополнительный кредит на военные нужды - РИА Новости, 05.12.2024
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22:08 05.12.2024 (обновлено: 22:30 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gosdep-1987615065.html
США выделили Польше дополнительный кредит на военные нужды
США выделили Польше дополнительный кредит на военные нужды - РИА Новости, 05.12.2024
США выделили Польше дополнительный кредит на военные нужды
Соединённые Штаты выделяют Польше дополнительное кредитное финансирование в размере 4 миллиардов долларов, доведя общий объём финансовой поддержки для этой... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:08
2024-12-05T22:30
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Соединённые Штаты выделяют Польше дополнительное кредитное финансирование в размере 4 миллиардов долларов, доведя общий объём финансовой поддержки для этой страны до более чем 11 миллиардов долларов за последние два года, сообщила в четверг пресс-служба госдепартамента."Средства от этих займов ускорят модернизацию польской армии, укрепят её оборонные возможности и повысят потенциал сдерживания НАТО на восточном фланге", — говорится в заявлении американского дипведомства.Отмечается, что Польша как ключевой союзник США на восточном фланге НАТО с 2023 года реализует масштабную программу модернизации своих вооружённых сил. В рамках этой программы страна закупает передовые американские системы вооружений, такие как вертолёты Apache, радары Airspace and Surface Radar Reconnaissance System, реактивные системы залпового огня HIMARS и комплексы противовоздушной обороны Patriot.Госдепартамент подчеркнул, что кредитная инициатива подтверждает приверженность США укреплению безопасности Польши и НАТО. "США и Польша продолжают работать вместе, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе, акцентируя внимание на коллективной обороне и стратегическом партнёрстве", — отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241205/polsha-1987454336.html
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в мире, сша, польша, государственный департамент сша, нато
В мире, США, Польша, Государственный департамент США, НАТО
США выделили Польше дополнительный кредит на военные нужды

Госдеп: США выделили Польше дополнительный кредит в $4 млрд на военные нужды

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Соединённые Штаты выделяют Польше дополнительное кредитное финансирование в размере 4 миллиардов долларов, доведя общий объём финансовой поддержки для этой страны до более чем 11 миллиардов долларов за последние два года, сообщила в четверг пресс-служба госдепартамента.
«
"Средства от этих займов ускорят модернизацию польской армии, укрепят её оборонные возможности и повысят потенциал сдерживания НАТО на восточном фланге", — говорится в заявлении американского дипведомства.
Отмечается, что Польша как ключевой союзник США на восточном фланге НАТО с 2023 года реализует масштабную программу модернизации своих вооружённых сил. В рамках этой программы страна закупает передовые американские системы вооружений, такие как вертолёты Apache, радары Airspace and Surface Radar Reconnaissance System, реактивные системы залпового огня HIMARS и комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Госдепартамент подчеркнул, что кредитная инициатива подтверждает приверженность США укреплению безопасности Польши и НАТО. "США и Польша продолжают работать вместе, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе, акцентируя внимание на коллективной обороне и стратегическом партнёрстве", — отметили в ведомстве.
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