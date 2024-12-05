США выделили Польше дополнительный кредит на военные нужды
Госдеп: США выделили Польше дополнительный кредит в $4 млрд на военные нужды
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Соединённые Штаты выделяют Польше дополнительное кредитное финансирование в размере 4 миллиардов долларов, доведя общий объём финансовой поддержки для этой страны до более чем 11 миллиардов долларов за последние два года, сообщила в четверг пресс-служба госдепартамента.
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"Средства от этих займов ускорят модернизацию польской армии, укрепят её оборонные возможности и повысят потенциал сдерживания НАТО на восточном фланге", — говорится в заявлении американского дипведомства.
Отмечается, что Польша как ключевой союзник США на восточном фланге НАТО с 2023 года реализует масштабную программу модернизации своих вооружённых сил. В рамках этой программы страна закупает передовые американские системы вооружений, такие как вертолёты Apache, радары Airspace and Surface Radar Reconnaissance System, реактивные системы залпового огня HIMARS и комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Госдепартамент подчеркнул, что кредитная инициатива подтверждает приверженность США укреплению безопасности Польши и НАТО. "США и Польша продолжают работать вместе, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе, акцентируя внимание на коллективной обороне и стратегическом партнёрстве", — отметили в ведомстве.