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Депутат Ивлев высмеял позицию Германии по отправке войск на Украину - РИА Новости, 05.12.2024
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06:30 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/germaniya-1987445829.html
Депутат Ивлев высмеял позицию Германии по отправке войск на Украину
Депутат Ивлев высмеял позицию Германии по отправке войск на Украину - РИА Новости, 05.12.2024
Депутат Ивлев высмеял позицию Германии по отправке войск на Украину
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анекдотом рассогласованность немецких властей в вопросе отправки войск на... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:30
2024-12-05T06:30
в мире
украина
леонид ивлев
анналена бербок
олаф шольц
вооруженные силы украины
нато
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анекдотом рассогласованность немецких властей в вопросе отправки войск на Украину. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты могут быть задействованы в обеспечении мира, тем самым она допустила отправку немецких войск на Украину, ее слова приводило издание Welt. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. "Пытаясь спасти киевский режим от неизбежного разгрома, некоторые западные страны завели разговор о возможной отправке своих солдат на Украину. Среди них Франция и Великобритания. Засветилась Бербок, а вот канцлер Шольц - против, что больше похоже на анекдот. Не Германия и не Европа определят результаты СВО, это решит Россия", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, в настоящее время российская армия ведет наступление по всем направлениям, огневым поражением переламывает силы ВСУ. "Президент Путин четко и ясно изложил нашу позицию по Украине. Это - демилитаризация, денацификации, соблюдение прав русскоязычных, нейтралитет, отсутствие баз НАТО. Уверен, так и будет", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241202/germaniya-1986909518.html
https://ria.ru/20241204/berbok-1987237784.html
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в мире, украина, леонид ивлев, анналена бербок, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, германия
В мире, Украина, Леонид Ивлев, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, НАТО, Германия
Депутат Ивлев высмеял позицию Германии по отправке войск на Украину

Депутат Ивлев назвал позицию Германии по отправке войск на Украину анекдотом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анекдотом рассогласованность немецких властей в вопросе отправки войск на Украину.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты могут быть задействованы в обеспечении мира, тем самым она допустила отправку немецких войск на Украину, ее слова приводило издание Welt. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину.
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине
2 декабря, 16:41
"Пытаясь спасти киевский режим от неизбежного разгрома, некоторые западные страны завели разговор о возможной отправке своих солдат на Украину. Среди них Франция и Великобритания. Засветилась Бербок, а вот канцлер Шольц - против, что больше похоже на анекдот. Не Германия и не Европа определят результаты СВО, это решит Россия", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, в настоящее время российская армия ведет наступление по всем направлениям, огневым поражением переламывает силы ВСУ.
"Президент Путин четко и ясно изложил нашу позицию по Украине. Это - демилитаризация, денацификации, соблюдение прав русскоязычных, нейтралитет, отсутствие баз НАТО. Уверен, так и будет", - сказал депутат.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Вчера, 09:00
 
В миреУкраинаЛеонид ИвлевАнналена БербокОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныНАТОГермания
 
 
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