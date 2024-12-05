https://ria.ru/20241205/germaniya-1987445829.html

Депутат Ивлев высмеял позицию Германии по отправке войск на Украину

Депутат Ивлев высмеял позицию Германии по отправке войск на Украину - РИА Новости, 05.12.2024

Депутат Ивлев высмеял позицию Германии по отправке войск на Украину

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анекдотом рассогласованность немецких властей в вопросе отправки войск на... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:30

2024-12-05T06:30

2024-12-05T06:30

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украина

леонид ивлев

анналена бербок

олаф шольц

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германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анекдотом рассогласованность немецких властей в вопросе отправки войск на Украину. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты могут быть задействованы в обеспечении мира, тем самым она допустила отправку немецких войск на Украину, ее слова приводило издание Welt. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. "Пытаясь спасти киевский режим от неизбежного разгрома, некоторые западные страны завели разговор о возможной отправке своих солдат на Украину. Среди них Франция и Великобритания. Засветилась Бербок, а вот канцлер Шольц - против, что больше похоже на анекдот. Не Германия и не Европа определят результаты СВО, это решит Россия", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, в настоящее время российская армия ведет наступление по всем направлениям, огневым поражением переламывает силы ВСУ. "Президент Путин четко и ясно изложил нашу позицию по Украине. Это - демилитаризация, денацификации, соблюдение прав русскоязычных, нейтралитет, отсутствие баз НАТО. Уверен, так и будет", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241202/germaniya-1986909518.html

https://ria.ru/20241204/berbok-1987237784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, леонид ивлев, анналена бербок, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, германия