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Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море

Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море - РИА Новости, 05.12.2024

Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море

Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и его американский коллега Чарльз Браун 27 ноября провели телефонные переговоры по инициативе Москвы, сообщило... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:02

2024-12-05T15:02

2024-12-05T17:54

в мире

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и его американский коллега Чарльз Браун 27 ноября провели телефонные переговоры по инициативе Москвы, сообщило Минобороны России."В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", — говорится в сообщении.Американцев проинформировали о маневрах для предотвращения возможных инцидентов, так как рядом с районом проведения учений находятся корабли США и НАТО, объяснили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240924/ssha-1974339055.html

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в мире, россия, владимир путин, валерий герасимов, сша, средиземное море, нато