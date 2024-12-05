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Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море
Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море - РИА Новости, 05.12.2024
Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море
Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и его американский коллега Чарльз Браун 27 ноября провели телефонные переговоры по инициативе Москвы, сообщило... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:02
2024-12-05T15:02
2024-12-05T17:54
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и его американский коллега Чарльз Браун 27 ноября провели телефонные переговоры по инициативе Москвы, сообщило Минобороны России."В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", — говорится в сообщении.Американцев проинформировали о маневрах для предотвращения возможных инцидентов, так как рядом с районом проведения учений находятся корабли США и НАТО, объяснили в военном ведомстве.
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в мире, россия, владимир путин, валерий герасимов, сша, средиземное море, нато
В мире, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, США, Средиземное море, НАТО
Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море
Минобороны подтвердило звонок Герасимова председателю начальника штабов ВС США