Рейтинг@Mail.ru
Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 05.12.2024 (обновлено: 17:54 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gerasimov-1987531980.html
Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море
Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море - РИА Новости, 05.12.2024
Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море
Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и его американский коллега Чарльз Браун 27 ноября провели телефонные переговоры по инициативе Москвы, сообщило... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:02
2024-12-05T17:54
в мире
россия
владимир путин
валерий герасимов
сша
средиземное море
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987478346_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24dedc60f7a9a2c32815556a6f0e8613.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и его американский коллега Чарльз Браун 27 ноября провели телефонные переговоры по инициативе Москвы, сообщило Минобороны России."В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", — говорится в сообщении.Американцев проинформировали о маневрах для предотвращения возможных инцидентов, так как рядом с районом проведения учений находятся корабли США и НАТО, объяснили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20240924/ssha-1974339055.html
россия
сша
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987478346_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3173476351a1e5a5eabedc2426185769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, валерий герасимов, сша, средиземное море, нато
В мире, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, США, Средиземное море, НАТО
Главы Генштабов России и США обсудили учения в Средиземном море

Минобороны подтвердило звонок Герасимова председателю начальника штабов ВС США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и его американский коллега Чарльз Браун 27 ноября провели телефонные переговоры по инициативе Москвы, сообщило Минобороны России.
"В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", — говорится в сообщении.
Американцев проинформировали о маневрах для предотвращения возможных инцидентов, так как рядом с районом проведения учений находятся корабли США и НАТО, объяснили в военном ведомстве.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
США следует беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая, заявил Браун
24 сентября, 02:48
 
В миреРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовСШАСредиземное мореНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала