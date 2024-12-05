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В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе - РИА Новости, 05.12.2024
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18:46 05.12.2024 (обновлено: 19:01 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gaza-1987597767.html
В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе
В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе - РИА Новости, 05.12.2024
В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе
Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, сейчас, вероятно, есть такая возможность, заявил в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:46
2024-12-05T19:01
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сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, сейчас, вероятно, есть такая возможность, заявил в четверг министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар."У нас, вероятно, сейчас есть возможность заключить сделку с заложниками. Израиль серьезно настроен на заключение соглашения о заложниках, и я надеюсь, что мы сможем сделать это как можно скорее", - заявил Саар на полях конференции глав МИД стран ОБСЕ на Мальте.
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в мире, израиль, мальта, обсе, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа
В мире, Израиль, Мальта, ОБСЕ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа
В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе

Глава МИД Саар: Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в Газе

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, сейчас, вероятно, есть такая возможность, заявил в четверг министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
"У нас, вероятно, сейчас есть возможность заключить сделку с заложниками. Израиль серьезно настроен на заключение соглашения о заложниках, и я надеюсь, что мы сможем сделать это как можно скорее", - заявил Саар на полях конференции глав МИД стран ОБСЕ на Мальте.
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В миреИзраильМальтаОБСЕОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор Газа
 
 
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