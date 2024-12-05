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В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе
В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе - РИА Новости, 05.12.2024
В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе
Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, сейчас, вероятно, есть такая возможность, заявил в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:46
2024-12-05T18:46
2024-12-05T19:01
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, сейчас, вероятно, есть такая возможность, заявил в четверг министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар."У нас, вероятно, сейчас есть возможность заключить сделку с заложниками. Израиль серьезно настроен на заключение соглашения о заложниках, и я надеюсь, что мы сможем сделать это как можно скорее", - заявил Саар на полях конференции глав МИД стран ОБСЕ на Мальте.
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в мире, израиль, мальта, обсе, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа
В мире, Израиль, Мальта, ОБСЕ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа
В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе
Глава МИД Саар: Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в Газе