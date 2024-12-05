https://ria.ru/20241205/gaza-1987597767.html

В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе

В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе - РИА Новости, 05.12.2024

В Израиле выразили готовность заключить сделку по заложникам в Газе

Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, сейчас, вероятно, есть такая возможность, заявил в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:46

2024-12-05T18:46

2024-12-05T19:01

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, сейчас, вероятно, есть такая возможность, заявил в четверг министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар."У нас, вероятно, сейчас есть возможность заключить сделку с заложниками. Израиль серьезно настроен на заключение соглашения о заложниках, и я надеюсь, что мы сможем сделать это как можно скорее", - заявил Саар на полях конференции глав МИД стран ОБСЕ на Мальте.

https://ria.ru/20241205/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, мальта, обсе, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа