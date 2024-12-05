https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987573955.html
Макрон принял отставку премьер-министра Франции
Макрон принял отставку премьер-министра Франции - РИА Новости, 05.12.2024
Макрон принял отставку премьер-министра Франции
Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал прошение об отставке после вынесения вотума недоверия правительству, передает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:10
2024-12-05T17:10
2024-12-05T20:33
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франция
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ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал прошение об отставке после вынесения вотума недоверия правительству, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец."Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Он продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра", — говорится в сообщении.Уточняется, что Макрон "принял к сведению" это прошение.В случае поддержки вотума недоверия правительству в парламенте президент обязан принять отставку премьера, уточнил телеканал.В понедельник французский премьер выступил на заседании Национального собрания, где обсуждался текст законопроекта о бюджете социального страхования на 2025 год. Он не стал дожидаться голосования парламентариев, заявив, что применяет статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет провести документ в обход депутатов.Они, со своей стороны, обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией, состоящей из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.В итоге левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула вотум недоверия Барнье. Политсила Марин Ле Пен "Национальное объединение" тогда же сообщила, что поддержит эту инициативу.В среду парламент вынес Барнье вотум недоверия. Это решение поддержал 331 депутат из 577.Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство отправлено в отставку с помощью вотума недоверия впервые с 1962 года. Кабинет министров проработал 90 дней и стал самым недолговечным в истории страны.
https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987457934.html
https://ria.ru/20241204/frantsiya-1987427192.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Макрон принял отставку премьер-министра Франции
Премьер Франции Барнье подал в отставку после вотума недоверия Макрону
ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал прошение об отставке после вынесения вотума недоверия правительству, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
«
"Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Он продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Макрон
"принял к сведению" это прошение.
В случае поддержки вотума недоверия правительству в парламенте президент обязан принять отставку премьера, уточнил телеканал.
В понедельник французский премьер выступил на заседании Национального собрания, где обсуждался текст законопроекта о бюджете социального страхования на 2025 год. Он не стал дожидаться голосования парламентариев, заявив, что применяет статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет провести документ в обход депутатов.
Они, со своей стороны, обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией, состоящей из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.
В итоге левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула вотум недоверия Барнье
. Политсила Марин Ле Пен "Национальное объединение" тогда же сообщила, что поддержит эту инициативу.
В среду парламент вынес Барнье вотум недоверия. Это решение поддержал 331 депутат из 577.
Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство отправлено в отставку с помощью вотума недоверия впервые с 1962 года. Кабинет министров проработал 90 дней и стал самым недолговечным в истории страны.