Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции
Чижов назвал отставку правительства Франции внутриполитическим кризисом
Владимир Чижов . Архивное фото
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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Ожидаемая отставка французского правительства, возглавляемого Мишелем Барнье, результат внутриполитического кризиса этой страны, заявил РИА Новости бывший представитель России при ЕС, сенатор Владимир Чижов.
Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
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В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.
Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.
"А о чем свидетельствует эта отставка? О том, что Франция находится, как бы мы раньше сказали, в пучине внутриполитического кризиса. Но это кризис более системный. Это и кризис внешнеполитического курса Парижа. В том числе на украинском, конечно, направлении", - сказал Чижов на полях XVII Веронского евразийского экономического форума.
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По мнению Чижова, "Барнье стал жертвой". "Образно говоря, его подставили с этим назначением", - отметил сенатор.
XVII Веронский евразийский экономический форум в этом году проводится в ОАЭ в городе Рас-эль-Хайма с 5 по 6 декабря. Организаторами мероприятия выступает ассоциация "Познаём Евразию".
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