https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987457934.html

Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции

Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции - РИА Новости, 05.12.2024

Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции

Ожидаемая отставка французского правительства, возглавляемого Мишелем Барнье, результат внутриполитического кризиса этой страны, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:25

2024-12-05T09:25

2024-12-05T09:25

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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Ожидаемая отставка французского правительства, возглавляемого Мишелем Барнье, результат внутриполитического кризиса этой страны, заявил РИА Новости бывший представитель России при ЕС, сенатор Владимир Чижов. Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. "А о чем свидетельствует эта отставка? О том, что Франция находится, как бы мы раньше сказали, в пучине внутриполитического кризиса. Но это кризис более системный. Это и кризис внешнеполитического курса Парижа. В том числе на украинском, конечно, направлении", - сказал Чижов на полях XVII Веронского евразийского экономического форума. По мнению Чижова, "Барнье стал жертвой". "Образно говоря, его подставили с этим назначением", - отметил сенатор. "Вы помните, чем закончились недавние парламентские выборы во Франции? Это правительство, оно не имело прочной основы в парламенте. Так что это был вопрос времени, я так полагаю", - заключил Чижов, представлявший Россию в ЕС 17 лет - с 2005 по 2022 год. XVII Веронский евразийский экономический форум в этом году проводится в ОАЭ в городе Рас-эль-Хайма с 5 по 6 декабря. Организаторами мероприятия выступает ассоциация "Познаём Евразию".

https://ria.ru/20241204/makron-1987426040.html

https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256899.html

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

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в мире, франция, россия, мишель барнье, владимир чижов, евросоюз