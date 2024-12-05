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Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции - РИА Новости, 05.12.2024
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09:25 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987457934.html
Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции
Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции - РИА Новости, 05.12.2024
Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции
Ожидаемая отставка французского правительства, возглавляемого Мишелем Барнье, результат внутриполитического кризиса этой страны, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:25
2024-12-05T09:25
в мире
франция
россия
мишель барнье
владимир чижов
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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Ожидаемая отставка французского правительства, возглавляемого Мишелем Барнье, результат внутриполитического кризиса этой страны, заявил РИА Новости бывший представитель России при ЕС, сенатор Владимир Чижов. Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. "А о чем свидетельствует эта отставка? О том, что Франция находится, как бы мы раньше сказали, в пучине внутриполитического кризиса. Но это кризис более системный. Это и кризис внешнеполитического курса Парижа. В том числе на украинском, конечно, направлении", - сказал Чижов на полях XVII Веронского евразийского экономического форума. По мнению Чижова, "Барнье стал жертвой". "Образно говоря, его подставили с этим назначением", - отметил сенатор. "Вы помните, чем закончились недавние парламентские выборы во Франции? Это правительство, оно не имело прочной основы в парламенте. Так что это был вопрос времени, я так полагаю", - заключил Чижов, представлявший Россию в ЕС 17 лет - с 2005 по 2022 год. XVII Веронский евразийский экономический форум в этом году проводится в ОАЭ в городе Рас-эль-Хайма с 5 по 6 декабря. Организаторами мероприятия выступает ассоциация "Познаём Евразию".
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в мире, франция, россия, мишель барнье, владимир чижов, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Мишель Барнье, Владимир Чижов, Евросоюз
Чижов прокомментировал ожидаемую отставку правительства Франции

Чижов назвал отставку правительства Франции внутриполитическим кризисом

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Владимир Чижов . Архивное фото
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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Ожидаемая отставка французского правительства, возглавляемого Мишелем Барнье, результат внутриполитического кризиса этой страны, заявил РИА Новости бывший представитель России при ЕС, сенатор Владимир Чижов.
Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
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В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.
Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.
"А о чем свидетельствует эта отставка? О том, что Франция находится, как бы мы раньше сказали, в пучине внутриполитического кризиса. Но это кризис более системный. Это и кризис внешнеполитического курса Парижа. В том числе на украинском, конечно, направлении", - сказал Чижов на полях XVII Веронского евразийского экономического форума.
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По мнению Чижова, "Барнье стал жертвой". "Образно говоря, его подставили с этим назначением", - отметил сенатор.
"Вы помните, чем закончились недавние парламентские выборы во Франции? Это правительство, оно не имело прочной основы в парламенте. Так что это был вопрос времени, я так полагаю", - заключил Чижов, представлявший Россию в ЕС 17 лет - с 2005 по 2022 год.
XVII Веронский евразийский экономический форум в этом году проводится в ОАЭ в городе Рас-эль-Хайма с 5 по 6 декабря. Организаторами мероприятия выступает ассоциация "Познаём Евразию".
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