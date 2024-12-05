https://ria.ru/20241205/forum-1987483687.html

Форум Baltic Winter стартовал в Москве

Форум Baltic Winter стартовал в Москве - РИА Новости, 05.12.2024

Форум Baltic Winter стартовал в Москве

В четверг в Москве на площадке Арарат Парк Хаятт пройдет ежегодный форум Baltic Winter. Мероприятие является продолжением известного в индустрии форума по... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:25

2024-12-05T11:25

2024-12-05T11:25

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 дек – пресс-служба ООО "СПН Коммьюникейшнз". В четверг в Москве на площадке Арарат Парк Хаятт пройдет ежегодный форум Baltic Winter. Мероприятие является продолжением известного в индустрии форума по коммуникациям Baltic Weekend. Организатор — коммуникационное агентство SPN Communications. В мероприятии примут участие руководители крупного и среднего бизнеса, директора по коммуникациям, маркетингу и PR, которые помогут участникам разобраться в новых тенденциях и происходящих в отрасли изменениях. Среди тем: разговор с CEO и его коммуникациях, насколько это надо и полезно, дискуссия, как тендеры в коммуникациях влияют на отношения и обмен опытом о работе и коммуникациях с разными поколениями, мастер-класс об особенностях работы со сложным стейкхолдерами, особенности GR-коммуникаций и многое другое. Спикерами московского форума станут Ольга Очеретина, директор по коммуникациям ОТП Банка, Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям Почты России, Александр Мачевский, исполнительный директор госкорпорации развития ВЭБ.РФ, Мария Заикина, директор по бизнес-коммуникациям и B2B-маркетингу Ozon, Дмитрий Пинт, креативный директор Soda Agency x D Innovate Group, Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ и другие авторитетные лидеры отрасли. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20241203/stroitelstvo-1987110266.html

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2024

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пресс-релизы