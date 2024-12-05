Самарский губернатор встретился с участниками кадрового проекта
Федорищев встретился с участниками проекта "Команда развития Самарской области"
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу по ВКС с участниками проекта "Команда развития Самарской области", чьи анкеты были выбраны по результатам многоступенчатого отбора, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
В июне 2024 года по поручению Федорищева был запущен проект по формированию кадрового потенциала "Команда развития Самарской области". Его цель - предоставить возможность активным жителям региона, обладающим компетенциями в тех или иных сферах, поучаствовать в работе по развитию области.
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"Напомню, мы летом приняли решение пригласить на государственную, гражданскую и муниципальную службу, а также в общественные и экспертные советы большое количество неравнодушных людей. Для участия в проекте подано более 4 тысяч заявлений, среди них опытные управленцы, представители общественности и молодые специалисты. Мы отобрали резюме тех, кого мы точно видим в рамках стратегии социально-экономического развития нашего родного региона. Из них 20 человек – это те, кто уже морально готов идти вместе с нами в бой, в бой социально-экономический", - обратился Федорищев к участникам проекта.
В четверг собеседования с главой региона прошли Мавлюда Рафикова и Владислав Лихачев.
Рафикова в 2024 году окончила Самарский научно-исследовательский университет имени Королева. Уже в августе по итогам участия в кадровом конкурсе она была трудоустроена, работает консультантом управления проектов государственно-частного партнерства в социально-культурной сфере минэкономразвития Самарской области. Она предложила идеи по развитию туризма.
Лихачев имеет богатый опыт работы в различных отраслях, в том числе он был заместителем директора музея имени Алабина. Федорищев поручил ему подготовить концепцию интерактивного краеведческого музея, которую в будущем можно будет реализовать при поддержке минкультуры РФ.