https://ria.ru/20241205/fedorischev-1987611722.html

Самарский губернатор встретился с участниками кадрового проекта

Самарский губернатор встретился с участниками кадрового проекта - РИА Новости, 05.12.2024

Самарский губернатор встретился с участниками кадрового проекта

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу по ВКС с участниками проекта "Команда развития Самарской области", чьи анкеты были выбраны по... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T21:24

2024-12-05T21:24

2024-12-05T21:24

общество

самарская область

вячеслав федорищев

воздушно-космические силы россии

россия

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САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу по ВКС с участниками проекта "Команда развития Самарской области", чьи анкеты были выбраны по результатам многоступенчатого отбора, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. В июне 2024 года по поручению Федорищева был запущен проект по формированию кадрового потенциала "Команда развития Самарской области". Его цель - предоставить возможность активным жителям региона, обладающим компетенциями в тех или иных сферах, поучаствовать в работе по развитию области. "Напомню, мы летом приняли решение пригласить на государственную, гражданскую и муниципальную службу, а также в общественные и экспертные советы большое количество неравнодушных людей. Для участия в проекте подано более 4 тысяч заявлений, среди них опытные управленцы, представители общественности и молодые специалисты. Мы отобрали резюме тех, кого мы точно видим в рамках стратегии социально-экономического развития нашего родного региона. Из них 20 человек – это те, кто уже морально готов идти вместе с нами в бой, в бой социально-экономический", - обратился Федорищев к участникам проекта. В четверг собеседования с главой региона прошли Мавлюда Рафикова и Владислав Лихачев. Рафикова в 2024 году окончила Самарский научно-исследовательский университет имени Королева. Уже в августе по итогам участия в кадровом конкурсе она была трудоустроена, работает консультантом управления проектов государственно-частного партнерства в социально-культурной сфере минэкономразвития Самарской области. Она предложила идеи по развитию туризма. Лихачев имеет богатый опыт работы в различных отраслях, в том числе он был заместителем директора музея имени Алабина. Федорищев поручил ему подготовить концепцию интерактивного краеведческого музея, которую в будущем можно будет реализовать при поддержке минкультуры РФ.

самарская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, самарская область, вячеслав федорищев, воздушно-космические силы россии, россия