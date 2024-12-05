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Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка
Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка
Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:06
2024-12-05T11:06
2024-12-05T11:06
экономика
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики", – сказал он.
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экономика, цены на нефть, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка
Сечин: вытеснение России с энергорынка приведет к коллапсу мировой экономики