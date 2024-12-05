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Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка - РИА Новости, 05.12.2024
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11:06 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/energorynok-1987476275.html
Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка
Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка
Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:06
2024-12-05T11:06
экономика
цены на нефть
россия
игорь сечин
роснефть
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики", – сказал он.
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экономика, цены на нефть, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка

Сечин: вытеснение России с энергорынка приведет к коллапсу мировой экономики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики", – сказал он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев
11 ноября, 17:06
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
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