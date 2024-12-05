https://ria.ru/20241205/energorynok-1987476275.html

Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка

Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка - РИА Новости, 05.12.2024

Сечин рассказал о последствиях вытеснения России с энергорынка

Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:06

2024-12-05T11:06

2024-12-05T11:06

экономика

цены на нефть

россия

игорь сечин

роснефть

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики", – сказал он.

https://ria.ru/20241111/ssha-1983142328.html

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2024

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экономика, цены на нефть, россия, игорь сечин, роснефть