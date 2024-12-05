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МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу
МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу - РИА Новости, 05.12.2024
МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу
Грузинские правоохранители задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили за уголовное преступление, отмечено в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:45
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ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили за уголовное преступление, отмечено в заявлении министерства внутренних дел. По данным ведомства, Алеко Элисашвили 2 декабря напал на председателя "Национального конгресса азербайджанцев Грузии" Али Бабаева около аптеки в центре Тбилиси и нанес ему телесные повреждения. "Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью "а" части 2 статьи 156 УК, что подразумевает "преследование с применением насилия", - отмечено в заявлении. Элисашвили грозит лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, МВД Грузии в среду задержало на митинге в Тбилиси члена оппозиционной партии "Ахали" Зураба Датунашвили во время потасовки. По данным грузинских телекомпаний, в среду также был задержан еще один лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, который помешал правоохранителям провести обыск в офисе оппозиционеров. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html
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в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, аресты, мвд грузии
В мире, Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024, аресты, МВД Грузии
МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу
На митинге в Тбилиси задержали оппозиционеров Зураба Датунашвили и Ника Гварамию
ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости.
Грузинские правоохранители задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили за уголовное преступление, отмечено в заявлении
министерства внутренних дел.
По данным ведомства, Алеко Элисашвили 2 декабря напал на председателя "Национального конгресса азербайджанцев Грузии" Али Бабаева около аптеки в центре Тбилиси и нанес ему телесные повреждения.
"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью "а" части 2 статьи 156 УК, что подразумевает "преследование с применением насилия", - отмечено в заявлении.
Элисашвили грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Кроме того, МВД Грузии в среду задержало на митинге в Тбилиси члена оппозиционной партии "Ахали" Зураба Датунашвили во время потасовки. По данным грузинских телекомпаний, в среду также был задержан еще один лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, который помешал правоохранителям провести обыск в офисе оппозиционеров.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.