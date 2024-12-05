https://ria.ru/20241205/elisashvili-1987431014.html

МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу

МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу - РИА Новости, 05.12.2024

МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу

Грузинские правоохранители задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили за уголовное преступление, отмечено в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:45

2024-12-05T00:45

2024-12-05T01:21

в мире

тбилиси

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

аресты

мвд грузии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49924/04/499240454_0:544:1619:1454_1920x0_80_0_0_f8b01ee28982682d77027f3c2330bc2d.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили за уголовное преступление, отмечено в заявлении министерства внутренних дел. По данным ведомства, Алеко Элисашвили 2 декабря напал на председателя "Национального конгресса азербайджанцев Грузии" Али Бабаева около аптеки в центре Тбилиси и нанес ему телесные повреждения. "Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью "а" части 2 статьи 156 УК, что подразумевает "преследование с применением насилия", - отмечено в заявлении. Элисашвили грозит лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, МВД Грузии в среду задержало на митинге в Тбилиси члена оппозиционной партии "Ахали" Зураба Датунашвили во время потасовки. По данным грузинских телекомпаний, в среду также был задержан еще один лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, который помешал правоохранителям провести обыск в офисе оппозиционеров. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html

https://ria.ru/20241204/gruziya-1987399368.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, аресты, мвд грузии