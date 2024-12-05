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Смоленский губернатор рассказал о ситуации с электроснабжением - РИА Новости, 05.12.2024
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11:53 05.12.2024 (обновлено: 12:27 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/elektrosnabzhenie-1987488338.html
Смоленский губернатор рассказал о ситуации с электроснабжением
Смоленский губернатор рассказал о ситуации с электроснабжением - РИА Новости, 05.12.2024
Смоленский губернатор рассказал о ситуации с электроснабжением
Основные работы по восстановлению электричества в Смоленской области, где из-за непогоды без света оказались 67 тысяч человек, завершены, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:53
2024-12-05T12:27
смоленская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Основные работы по восстановлению электричества в Смоленской области, где из-за непогоды без света оказались 67 тысяч человек, завершены, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."Основные работы по восстановлению электроснабжения в регионе завершены. Сейчас энергетики продолжают трудиться над подключением электричества по постоянной схеме. На данный момент более 1900 жителей временно получают электричество из мобильных генераторов", - написал Анохин.По его словам, оперативный штаб продолжит работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения во всех домах по постоянной схеме."Благодарю энергетиков и их коллег из других регионов, работников смоленских предприятий, лесных и охотничьих хозяйств, компаний-недропользователей, дорожников, сотрудников МЧС России и волонтеров за работу по возвращению света в дома смолян!" - подчеркнул Анохин.Глава региона во время прямой линии в конце ноября рассказал, что из-за снегопада и ветра, прошедших 21 ноября, без света остались 67 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы, подчеркивал губернатор, ведутся круглосуточно, но ситуация осложняется тем, что аварии произошли в удаленных деревнях и селах, власти отмечали, что наиболее трудно идёт восстановление электричества в Вяземском и Угранском районах.Прокуратура Смоленской области проводит проверку из-за массовых отключений.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986137050.html
https://ria.ru/20241204/elektroavariya-1987229567.html
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смоленская область, происшествия
Смоленская область, Происшествия
Смоленский губернатор рассказал о ситуации с электроснабжением

Под Смоленском завершили основные работы по восстановлению электроснабжения

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Основные работы по восстановлению электричества в Смоленской области, где из-за непогоды без света оказались 67 тысяч человек, завершены, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
"Основные работы по восстановлению электроснабжения в регионе завершены. Сейчас энергетики продолжают трудиться над подключением электричества по постоянной схеме. На данный момент более 1900 жителей временно получают электричество из мобильных генераторов", - написал Анохин.
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По его словам, оперативный штаб продолжит работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения во всех домах по постоянной схеме.
"Благодарю энергетиков и их коллег из других регионов, работников смоленских предприятий, лесных и охотничьих хозяйств, компаний-недропользователей, дорожников, сотрудников МЧС России и волонтеров за работу по возвращению света в дома смолян!" - подчеркнул Анохин.
Глава региона во время прямой линии в конце ноября рассказал, что из-за снегопада и ветра, прошедших 21 ноября, без света остались 67 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы, подчеркивал губернатор, ведутся круглосуточно, но ситуация осложняется тем, что аварии произошли в удаленных деревнях и селах, власти отмечали, что наиболее трудно идёт восстановление электричества в Вяземском и Угранском районах.
Прокуратура Смоленской области проводит проверку из-за массовых отключений.
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