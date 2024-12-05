Буму на электромобили на Западе приходит конец, заявил Сечин
Сечин: буму на электромобили на Западе приходит конец из-за отсутствия спроса
Игорь Сечин. Архивное фото
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Ясно, что буму на электромобили на Западе приходит конец из-за экономической нецелесообразности, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Ясно, что буму на электромобили на Западе приходит конец: из-за отсутствия спроса ведущие производители вынуждены продавать себе в убыток, а в США стоимость подержанного электромобиля менее чем за два года снизилась на 25%", - сказал он.
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По словам Сечина, причина этого в том, что создание дополнительной генерации, сетей и зарядной инфраструктуры не синхронизируется с электрификацией автопарка, и это уже "превратилось в головную боль для владельцев электромобилей". В будущем же, отметил он, новые электромобили будут конкурировать за доступ к электроэнергии с центрами обработки данных, которым уже к 2030 году потребуется более одной тысячи тераватт-часов электричества.
"Дополнительным значительным вызовом должен стать перевод на электричество грузового, воздушного и водного транспорта. Для достижения целей энергоперехода к 2050 году количество грузовых электромобилей должно будет вырасти более чем в 100 раз - до 40 с лишним миллионов. Вряд ли это реально", - добавил Сечин.