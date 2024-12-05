Рейтинг@Mail.ru
Экс-военному из США отказали в вылете в Россию - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/eks-voennyj-1987433367.html
Экс-военному из США отказали в вылете в Россию
Экс-военному из США отказали в вылете в Россию - РИА Новости, 05.12.2024
Экс-военному из США отказали в вылете в Россию
Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T01:36
2024-12-05T01:36
в мире
россия
турция
даллас
дональд трамп
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/36/1529863658_0:0:3566:2006_1920x0_80_0_0_538fa2c21843c5f626577df90e545986.jpg
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на материалы слушания в суде. "Двадцать восьмого октября Кевин Дэниел Лофтус, 56 лет, попытался вылететь в Турцию, все еще отбывая испытательный срок по обвинению в правонарушении, связанном с его участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Его испытательный срок требовал от него получения разрешения на выезд за пределы территории Далласа, и ему было отказано в посадке", - говорится в сообщении. Лофтус собирался из Турции полететь в Грузию, а там получить 90-дневную визу в Россию. По информации издания, он был на связи с "неким россиянином по имени Гриша, через которого он якобы должен был попасть в ВС РФ". Лофтус был арестован в штате Айова три дня спустя после своей попытки вылететь в Россию - по причине нарушения условий своего испытательного срока, якобы он повез вещи своему сыну в штат Висконсин. На заседании по его делу в Вашингтоне судья пришел в удивление от планов Лофтуса долететь до России, отметив, что не может решить "тревожно ли это или фантастично", сообщает газета. Лофтуса ранее приговорили к трем годам условно за участие в штурме Капитолия. Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В тот день или вскоре после погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия. В свете победы Трампа на последних выборах президента США, обвиняемые в участии в штурме Капитолия недавно подали ходатайства об отсрочке судебных слушаний до официального вступления Трампа в должность, ссылаясь на его публичное обещание помиловать некоторых осужденных по этим делам.
https://ria.ru/20240507/zaderzhanie-1944276485.html
https://ria.ru/20241026/poperechnyj-1980227651.html
россия
турция
даллас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/36/1529863658_0:161:2370:1939_1920x0_80_0_0_6539c5c13c2813a21c9057121788548d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, даллас, дональд трамп, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Турция, Даллас, Дональд Трамп, Вооруженные силы РФ
Экс-военному из США отказали в вылете в Россию

Штурмовавший Капитолий американец пытался улететь в Россию, но его не выпустили

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги
Американские флаги - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Американские флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на материалы слушания в суде.
"Двадцать восьмого октября Кевин Дэниел Лофтус, 56 лет, попытался вылететь в Турцию, все еще отбывая испытательный срок по обвинению в правонарушении, связанном с его участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Его испытательный срок требовал от него получения разрешения на выезд за пределы территории Далласа, и ему было отказано в посадке", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Источник рассказал, какую статью вменяют задержанному в Приморье американцу
7 мая, 02:58
Лофтус собирался из Турции полететь в Грузию, а там получить 90-дневную визу в Россию. По информации издания, он был на связи с "неким россиянином по имени Гриша, через которого он якобы должен был попасть в ВС РФ". Лофтус был арестован в штате Айова три дня спустя после своей попытки вылететь в Россию - по причине нарушения условий своего испытательного срока, якобы он повез вещи своему сыну в штат Висконсин.
На заседании по его делу в Вашингтоне судья пришел в удивление от планов Лофтуса долететь до России, отметив, что не может решить "тревожно ли это или фантастично", сообщает газета.
Лофтуса ранее приговорили к трем годам условно за участие в штурме Капитолия.
Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В тот день или вскоре после погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия.
В свете победы Трампа на последних выборах президента США, обвиняемые в участии в штурме Капитолия недавно подали ходатайства об отсрочке судебных слушаний до официального вступления Трампа в должность, ссылаясь на его публичное обещание помиловать некоторых осужденных по этим делам.
Видеоблогер Данила Поперечный (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО
26 октября, 09:36
 
В миреРоссияТурцияДалласДональд ТрампВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала