https://ria.ru/20241205/eks-voennyj-1987433367.html

Экс-военному из США отказали в вылете в Россию

Экс-военному из США отказали в вылете в Россию - РИА Новости, 05.12.2024

Экс-военному из США отказали в вылете в Россию

Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T01:36

2024-12-05T01:36

2024-12-05T01:36

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на материалы слушания в суде. "Двадцать восьмого октября Кевин Дэниел Лофтус, 56 лет, попытался вылететь в Турцию, все еще отбывая испытательный срок по обвинению в правонарушении, связанном с его участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Его испытательный срок требовал от него получения разрешения на выезд за пределы территории Далласа, и ему было отказано в посадке", - говорится в сообщении. Лофтус собирался из Турции полететь в Грузию, а там получить 90-дневную визу в Россию. По информации издания, он был на связи с "неким россиянином по имени Гриша, через которого он якобы должен был попасть в ВС РФ". Лофтус был арестован в штате Айова три дня спустя после своей попытки вылететь в Россию - по причине нарушения условий своего испытательного срока, якобы он повез вещи своему сыну в штат Висконсин. На заседании по его делу в Вашингтоне судья пришел в удивление от планов Лофтуса долететь до России, отметив, что не может решить "тревожно ли это или фантастично", сообщает газета. Лофтуса ранее приговорили к трем годам условно за участие в штурме Капитолия. Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В тот день или вскоре после погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия. В свете победы Трампа на последних выборах президента США, обвиняемые в участии в штурме Капитолия недавно подали ходатайства об отсрочке судебных слушаний до официального вступления Трампа в должность, ссылаясь на его публичное обещание помиловать некоторых осужденных по этим делам.

https://ria.ru/20240507/zaderzhanie-1944276485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, даллас, дональд трамп, вооруженные силы рф