https://ria.ru/20241205/ekonomika-1987539991.html
Путин назвал главный вызов для российской экономики
Путин назвал главный вызов для российской экономики - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал главный вызов для российской экономики
Главным вызовом для российской экономики сейчас является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:21
2024-12-05T15:21
2024-12-05T15:21
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главным вызовом для российской экономики сейчас является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас главным вызовом для российской экономики является переход на траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987528828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал главный вызов для российской экономики
Путин назвал выход на устойчивую траекторию роста главным вызовом для экономики