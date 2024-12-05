https://ria.ru/20241205/ekonomika-1987539991.html

Путин назвал главный вызов для российской экономики

Путин назвал главный вызов для российской экономики - РИА Новости, 05.12.2024

Путин назвал главный вызов для российской экономики

Главным вызовом для российской экономики сейчас является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:21

2024-12-05T15:21

2024-12-05T15:21

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главным вызовом для российской экономики сейчас является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас главным вызовом для российской экономики является переход на траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987528828.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин