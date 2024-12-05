https://ria.ru/20241205/ekonomika-1987516908.html

МЭР разработает законопроект "О платформенной экономике"

МЭР разработает законопроект "О платформенной экономике" - РИА Новости, 05.12.2024

МЭР разработает законопроект "О платформенной экономике"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать и внести в правительство к февралю 2025 года законопроект "О платформенной... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:14

2024-12-05T14:14

2024-12-05T14:14

экономика

россия

михаил мишустин

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983699816_0:178:3015:1874_1920x0_80_0_0_88845723d7b53aab91b5f26783e230fc.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать и внести в правительство к февралю 2025 года законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития. "Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать и внести в установленном порядке в правительство РФ проект федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации"… Срок исполнения поручения - февраль 2025 года", - говорится в сообщении. Вместе с основным законопроектом в правительство должны быть внесены проекты законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации" и "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". "Платформизация экономики - это тренд, который кардинально меняет структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения. В процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, не затормозить развитие платформенной экономики. Подготовленные законопроекты должны не только обеспечить этот баланс, но и решить ключевые вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ", - приводятся в релизе слова министра экономического развития России Максима Решетникова. В министерстве напомнили, что законопроект "О платформенной экономике" в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. "Новое регулирование вводит требования к деятельности платформ, взыскания в случае их нарушения, определяет права сотрудников. В частности, предлагается единая система понятий, в том числе "платформенная экономика", "цифровая платформа". В перспективе планируется создание реестра посреднических цифровых платформ. Устанавливаются базовые правила для прозрачного взаимодействия бизнеса и платформ, определяется их ответственность в вопросах защиты прав потребителей, вводятся особенности взаимодействия с партнерами - исполнителями услуг - физлицами", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987097006.html

https://ria.ru/20241204/mishustin-1987345315.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)