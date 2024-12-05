https://ria.ru/20241205/ekonomika-1987516908.html
МЭР разработает законопроект "О платформенной экономике"
МЭР разработает законопроект "О платформенной экономике" - РИА Новости, 05.12.2024
МЭР разработает законопроект "О платформенной экономике"
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать и внести в правительство к февралю 2025 года законопроект "О платформенной... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:14
2024-12-05T14:14
2024-12-05T14:14
экономика
россия
михаил мишустин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983699816_0:178:3015:1874_1920x0_80_0_0_88845723d7b53aab91b5f26783e230fc.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать и внести в правительство к февралю 2025 года законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития. "Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать и внести в установленном порядке в правительство РФ проект федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации"… Срок исполнения поручения - февраль 2025 года", - говорится в сообщении. Вместе с основным законопроектом в правительство должны быть внесены проекты законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации" и "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". "Платформизация экономики - это тренд, который кардинально меняет структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения. В процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, не затормозить развитие платформенной экономики. Подготовленные законопроекты должны не только обеспечить этот баланс, но и решить ключевые вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ", - приводятся в релизе слова министра экономического развития России Максима Решетникова. В министерстве напомнили, что законопроект "О платформенной экономике" в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. "Новое регулирование вводит требования к деятельности платформ, взыскания в случае их нарушения, определяет права сотрудников. В частности, предлагается единая система понятий, в том числе "платформенная экономика", "цифровая платформа". В перспективе планируется создание реестра посреднических цифровых платформ. Устанавливаются базовые правила для прозрачного взаимодействия бизнеса и платформ, определяется их ответственность в вопросах защиты прав потребителей, вводятся особенности взаимодействия с партнерами - исполнителями услуг - физлицами", - пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987097006.html
https://ria.ru/20241204/mishustin-1987345315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983699816_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_6854813caac876c22fb1fed6abb094ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР разработает законопроект "О платформенной экономике"
Мишустин поручил МЭР разработать проект "О платформенной экономике"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать и внести в правительство к февралю 2025 года законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития.
"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
поручил Минэкономразвития
России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать и внести в установленном порядке в правительство РФ проект федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации"… Срок исполнения поручения - февраль 2025 года", - говорится в сообщении.
Вместе с основным законопроектом в правительство должны быть внесены проекты законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации" и "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
«
"Платформизация экономики - это тренд, который кардинально меняет структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения. В процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, не затормозить развитие платформенной экономики. Подготовленные законопроекты должны не только обеспечить этот баланс, но и решить ключевые вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ", - приводятся в релизе слова министра экономического развития России Максима Решетникова
.
В министерстве напомнили, что законопроект "О платформенной экономике" в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
"Новое регулирование вводит требования к деятельности платформ, взыскания в случае их нарушения, определяет права сотрудников. В частности, предлагается единая система понятий, в том числе "платформенная экономика", "цифровая платформа". В перспективе планируется создание реестра посреднических цифровых платформ. Устанавливаются базовые правила для прозрачного взаимодействия бизнеса и платформ, определяется их ответственность в вопросах защиты прав потребителей, вводятся особенности взаимодействия с партнерами - исполнителями услуг - физлицами", - пояснили в министерстве.