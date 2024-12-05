https://ria.ru/20241205/ekologiya-1987526178.html

Путин заявил об изменении экологического облика России

Путин заявил об изменении экологического облика России - РИА Новости, 05.12.2024

Путин заявил об изменении экологического облика России

Экологический облик России меняется в более лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:48

2024-12-05T14:48

2024-12-05T15:22

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Экологический облик России меняется в более лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин."Тем не менее, меняется облик… такая площадка по экологии меняется в лучшую сторону, слава богу", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987525954.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество