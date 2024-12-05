https://ria.ru/20241205/ekologiya-1987526178.html
Путин заявил об изменении экологического облика России
Путин заявил об изменении экологического облика России - РИА Новости, 05.12.2024
Путин заявил об изменении экологического облика России
Экологический облик России меняется в более лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:48
2024-12-05T14:48
2024-12-05T15:22
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Экологический облик России меняется в более лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин."Тем не менее, меняется облик… такая площадка по экологии меняется в лучшую сторону, слава богу", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987525954.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил об изменении экологического облика России
Путин заявил об изменении экологического облика России в лучшую сторону