Рейтинг@Mail.ru
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/ekaterinburg-1987481498.html
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.12.2024
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге
Свердловские приставы нашли и помогли передать матери четырехлетнего ребенка, которого из Калининграда увез отец, сообщило региональное управление ФССП. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:18
2024-12-05T11:18
происшествия
калининград
екатеринбург
калининградская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49737/57/497375737_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_d24da58195f63db7ae92c4151e4afd9f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Свердловские приставы нашли и помогли передать матери четырехлетнего ребенка, которого из Калининграда увез отец, сообщило региональное управление ФССП. По данным ведомства, после того, как мужчина забрал ребенка и скрылся в неизвестном направлении, его местонахождение было установлено в Екатеринбурге. Приставы вместе с матерью мальчика, которая прилетела из Калининградской области в столицу Урала, нашли мальчика в одной из квартир в Академическом районе, добавили в УФССП. "Сначала по указанному адресу дверь сотрудникам органов принудительного исполнения никто не открывал. Но судебные приставы были настойчивы. Отец-должник открыл дверь, ребенок спал. Мама подошла к сыну, мальчик проснулся и потянулся к маме. Мать с сыном вернулись в Калининград", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241024/telo-1979788352.html
калининград
екатеринбург
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49737/57/497375737_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_6613a9d83f4c28a4a8fc2e35f9f44282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, екатеринбург, калининградская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Калининград, Екатеринбург, Калининградская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге

Похищенного у матери в Калининграде четырехлетнего ребенка нашли в Екатеринбурге

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Свердловские приставы нашли и помогли передать матери четырехлетнего ребенка, которого из Калининграда увез отец, сообщило региональное управление ФССП.
По данным ведомства, после того, как мужчина забрал ребенка и скрылся в неизвестном направлении, его местонахождение было установлено в Екатеринбурге. Приставы вместе с матерью мальчика, которая прилетела из Калининградской области в столицу Урала, нашли мальчика в одной из квартир в Академическом районе, добавили в УФССП.
"Сначала по указанному адресу дверь сотрудникам органов принудительного исполнения никто не открывал. Но судебные приставы были настойчивы. Отец-должник открыл дверь, ребенок спал. Мама подошла к сыну, мальчик проснулся и потянулся к маме. Мать с сыном вернулись в Калининград", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка
24 октября, 13:17
 
ПроисшествияКалининградЕкатеринбургКалининградская областьФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала