https://ria.ru/20241205/ekaterinburg-1987481498.html
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.12.2024
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге
Свердловские приставы нашли и помогли передать матери четырехлетнего ребенка, которого из Калининграда увез отец, сообщило региональное управление ФССП. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:18
2024-12-05T11:18
2024-12-05T11:18
происшествия
калининград
екатеринбург
калининградская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Свердловские приставы нашли и помогли передать матери четырехлетнего ребенка, которого из Калининграда увез отец, сообщило региональное управление ФССП. По данным ведомства, после того, как мужчина забрал ребенка и скрылся в неизвестном направлении, его местонахождение было установлено в Екатеринбурге. Приставы вместе с матерью мальчика, которая прилетела из Калининградской области в столицу Урала, нашли мальчика в одной из квартир в Академическом районе, добавили в УФССП. "Сначала по указанному адресу дверь сотрудникам органов принудительного исполнения никто не открывал. Но судебные приставы были настойчивы. Отец-должник открыл дверь, ребенок спал. Мама подошла к сыну, мальчик проснулся и потянулся к маме. Мать с сыном вернулись в Калининград", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241024/telo-1979788352.html
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происшествия, калининград, екатеринбург, калининградская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Калининград, Екатеринбург, Калининградская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге
Похищенного у матери в Калининграде четырехлетнего ребенка нашли в Екатеринбурге