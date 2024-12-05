Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: право на реорганизацию территории в ЮЗАО выставят на торги - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/efimov-1987497428.html
Ефимов: право на реорганизацию территории в ЮЗАО выставят на торги
Ефимов: право на реорганизацию территории в ЮЗАО выставят на торги - РИА Новости, 05.12.2024
Ефимов: право на реорганизацию территории в ЮЗАО выставят на торги
В Москве выставят на аукцион право реорганизации участка в районе Академический, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:16
2024-12-05T14:16
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве выставят на аукцион право реорганизации участка в районе Академический, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город принял решение о комплексном развитии участка по адресу: Профсоюзная улица, владения 4-12. В ближайшее время право на его редевелопмент выставят на торги. На территории общей площадью свыше двух гектаров инвестор, которого определят на аукционе, сможет возвести современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров недвижимости", - приводят слова Ефимова в пресс-службе столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект планируют вложить около 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 371 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в городе дополнительно свыше 800 рабочих мест.Сама площадка находится недалеко от станции метро "Академическая", добавляется в пресс-релизе.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что на участке построят жилье, общая площадь которого составит 36 тысяч квадратных метров. Помимо этого, здесь появятся общественно-деловые объекты площадью 24 тысячи квадратных метров. Сюда войдут офисы, торгово-развлекательный центр, гостиница, отделения банков и прочее.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе в рамках комплексного развития территорий реорганизуют еще семь участков. Их общая площадь составляет 6,19 гектара.
https://ria.ru/20241205/efimov-1987420767.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1be6c4c14931d2d7edce798dde4132f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: право на реорганизацию территории в ЮЗАО выставят на торги

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве выставят на аукцион право реорганизации участка в районе Академический, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город принял решение о комплексном развитии участка по адресу: Профсоюзная улица, владения 4-12. В ближайшее время право на его редевелопмент выставят на торги. На территории общей площадью свыше двух гектаров инвестор, которого определят на аукционе, сможет возвести современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров недвижимости", - приводят слова Ефимова в пресс-службе столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в проект планируют вложить около 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 371 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в городе дополнительно свыше 800 рабочих мест.
Сама площадка находится недалеко от станции метро "Академическая", добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что на участке построят жилье, общая площадь которого составит 36 тысяч квадратных метров. Помимо этого, здесь появятся общественно-деловые объекты площадью 24 тысячи квадратных метров. Сюда войдут офисы, торгово-развлекательный центр, гостиница, отделения банков и прочее.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе в рамках комплексного развития территорий реорганизуют еще семь участков. Их общая площадь составляет 6,19 гектара.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Ефимов: город выделил пять участков для строительства производств
Вчера, 09:08
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала