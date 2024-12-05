https://ria.ru/20241205/efimov-1987497428.html

Ефимов: право на реорганизацию территории в ЮЗАО выставят на торги

Ефимов: право на реорганизацию территории в ЮЗАО выставят на торги - РИА Новости, 05.12.2024

Ефимов: право на реорганизацию территории в ЮЗАО выставят на торги

В Москве выставят на аукцион право реорганизации участка в районе Академический, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:16

2024-12-05T14:16

2024-12-05T14:16

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве выставят на аукцион право реорганизации участка в районе Академический, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город принял решение о комплексном развитии участка по адресу: Профсоюзная улица, владения 4-12. В ближайшее время право на его редевелопмент выставят на торги. На территории общей площадью свыше двух гектаров инвестор, которого определят на аукционе, сможет возвести современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров недвижимости", - приводят слова Ефимова в пресс-службе столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект планируют вложить около 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 371 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в городе дополнительно свыше 800 рабочих мест.Сама площадка находится недалеко от станции метро "Академическая", добавляется в пресс-релизе.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что на участке построят жилье, общая площадь которого составит 36 тысяч квадратных метров. Помимо этого, здесь появятся общественно-деловые объекты площадью 24 тысячи квадратных метров. Сюда войдут офисы, торгово-развлекательный центр, гостиница, отделения банков и прочее.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе в рамках комплексного развития территорий реорганизуют еще семь участков. Их общая площадь составляет 6,19 гектара.

https://ria.ru/20241205/efimov-1987420767.html

москва

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