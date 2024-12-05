https://ria.ru/20241205/dtp-1987440073.html

Во Владивостоке иномарка врезалась в автобус, погиб человек

Во Владивостоке иномарка врезалась в автобус, погиб человек - РИА Новости, 05.12.2024

Во Владивостоке иномарка врезалась в автобус, погиб человек

Иномарка врезалась в стоящий на светофоре маршрутный автобус с пассажирами на острове Русском во Владивостоке, ее водитель погиб, сообщает УМВД РФ по... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:25

2024-12-05T04:25

2024-12-05T04:25

происшествия

русский (остров)

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Иномарка врезалась в стоящий на светофоре маршрутный автобус с пассажирами на острове Русском во Владивостоке, ее водитель погиб, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Установлено, что 46-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, двигаясь на улице Аякс, совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius и автобусом ЛИАЗ, остановившимися на запрещающий сигнал светофора. Автобус следовал по маршруту №77 "Парк Победы-Океанариум" с пассажирами. В результате ДТП 46-летний водитель универсала получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажиры автобуса не пострадали", - говорится в сообщении. Стаж вождения погибшего - 22 года. В 2024 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. На видео, опубликованном в соцсетях, в стоящий на красный свет светофора автобус на высокой скорости сзади врезается машина.

https://ria.ru/20241204/avariya-1987384479.html

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, русский (остров), владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)