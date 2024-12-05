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Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два украинских дрона
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 05.12.2024
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два украинских дрона
Дежурные средства ПВО с 20.00 до 21.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:12
2024-12-05T22:12
2024-12-05T22:12
специальная военная операция на украине
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 20.00 до 21.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. "Пятого декабря с 20.00 до 21.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении. Ранее в течение дня средства ПВО уничтожили два вражеских дрона над Белгородской областью, сообщало министерство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два украинских дрона
МО: силы ПВО уничтожили 2 беспилотника ВСУ над Белгородской и Брянской областями