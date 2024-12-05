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Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу

Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу - РИА Новости, 05.12.2024

Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, он будет действовать бессрочно, сообщил МИД. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:10

2024-12-05T11:10

2024-12-05T11:59

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, он будет действовать бессрочно, сообщил МИД."Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. <...> Таким образом, <...> договор <...> вступил в силу", — сообщили в ведомстве.Соглашение подписали 19 июня в Пхеньяне Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.Ключевые положения документа:Как отмечал российский лидер, говоря о статье об оказании военной помощи, что именно Россия и КНДР будут делать в ее рамках — это дело двух государств. Путин подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались в серьезном отношении северокорейского руководства к совместным договоренностям.

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россия

пхеньян

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, андрей руденко, оон, в мире