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Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу - РИА Новости, 05.12.2024
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11:10 05.12.2024 (обновлено: 11:59 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/dogovor-1987478078.html
Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу
Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу - РИА Новости, 05.12.2024
Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, он будет действовать бессрочно, сообщил МИД. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:10
2024-12-05T11:59
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, он будет действовать бессрочно, сообщил МИД."Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. &lt;...&gt; Таким образом, &lt;...&gt; договор &lt;...&gt; вступил в силу", — сообщили в ведомстве.Соглашение подписали 19 июня в Пхеньяне Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.Ключевые положения документа:Как отмечал российский лидер, говоря о статье об оказании военной помощи, что именно Россия и КНДР будут делать в ее рамках — это дело двух государств. Путин подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались в серьезном отношении северокорейского руководства к совместным договоренностям.
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Россия, Пхеньян, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Андрей Руденко, ООН, В мире
Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным

© РИА Новости / Сергей Орлов | Перейти в медиабанкДом дружбы России и КНДР
Дом дружбы России и КНДР - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Орлов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, он будет действовать бессрочно, сообщил МИД.
«
"Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. <...> Таким образом, <...> договор <...> вступил в силу", — сообщили в ведомстве.
© Фото : МИД РоссииОбмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой
Обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : МИД России
Обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой
Соглашение подписали 19 июня в Пхеньяне Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.
Ключевые положения документа:
  • В случае угрозы вооруженной агрессии против одной из стран проводятся консультации для согласования возможных мер по оказанию помощи.
  • В случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.
  • Не заключать с третьими странами соглашения, направленные против суверенитета и безопасности друг друга.
  • Не поддерживать односторонние принудительные меры против друг друга, если они введены третьей стороной.
  • Совместно противостоять множащимся вызовам в продовольственной и энергетической безопасности.
  • Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным.
Как отмечал российский лидер, говоря о статье об оказании военной помощи, что именно Россия и КНДР будут делать в ее рамках — это дело двух государств. Путин подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались в серьезном отношении северокорейского руководства к совместным договоренностям.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Белоусов рассказал о целях договора с КНДР
29 ноября, 10:29
 
РоссияПхеньянМоскваВладимир ПутинКим Чен ЫнАндрей РуденкоООНВ мире
 
 
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