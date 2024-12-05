Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным
Дом дружбы России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, он будет действовать бессрочно, сообщил МИД.
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"Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. <...> Таким образом, <...> договор <...> вступил в силу", — сообщили в ведомстве.
© Фото : МИД РоссииОбмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой
© Фото : МИД России
Обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой
Соглашение подписали 19 июня в Пхеньяне Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.
Ключевые положения документа:
- В случае угрозы вооруженной агрессии против одной из стран проводятся консультации для согласования возможных мер по оказанию помощи.
- В случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.
- Не заключать с третьими странами соглашения, направленные против суверенитета и безопасности друг друга.
- Не поддерживать односторонние принудительные меры против друг друга, если они введены третьей стороной.
- Совместно противостоять множащимся вызовам в продовольственной и энергетической безопасности.
- Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным.
Как отмечал российский лидер, говоря о статье об оказании военной помощи, что именно Россия и КНДР будут делать в ее рамках — это дело двух государств. Путин подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались в серьезном отношении северокорейского руководства к совместным договоренностям.
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