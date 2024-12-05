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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 45 военных, сообщило в четверг Минобороны РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:36
2024-12-05T12:36
2024-12-05T14:14
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 45 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ
"Днепр" нанес огневое поражение четырем бригадам ВСУ в Запорожской области