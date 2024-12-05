https://ria.ru/20241205/dnepr-1987498062.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 45 военных, сообщило в четверг Минобороны РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:36

2024-12-05T12:36

2024-12-05T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 45 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, россия, безопасность