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Калужский губернатор призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов

Калужский губернатор призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов - РИА Новости, 05.12.2024

Калужский губернатор призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:55

2024-12-05T20:55

2024-12-05T20:56

происшествия

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калужская область

калуга

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов после драки в одной из школ областного центра. В калужских пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, показывающее, как в школьном туалете один ученик бьет другого. По данным СК России, инцидент произошел в ноябре 2024 года в одной из школ Калуги: 15-летний уроженец Республики Таджикистан избил сверстника, мальчик получил травмы. При этом руководство образовательного учреждения, как отмечают в СК, принудило пострадавшего извиниться перед нападавшим, а также приняло меры к сокрытию от общественности сведений о конфликте. В СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "Со своей стороны попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства одного из участников драки и его семьи. Также прошу правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что обоснованность действий руководства школы в данной ситуации также будет проверена правоохранительными органами. "Правоохранительные органы занимаются ситуацией. Тяжесть вреда здоровью устанавливается", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20241203/migranty-1987148052.html

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калужская область

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происшествия, россия, калужская область, калуга, владислав шапша, следственный комитет россии (ск рф)