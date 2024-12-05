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Калужский губернатор призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов - РИА Новости, 05.12.2024
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20:55 05.12.2024 (обновлено: 20:56 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/deti-1987609186.html
Калужский губернатор призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов
Калужский губернатор призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов - РИА Новости, 05.12.2024
Калужский губернатор призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:55
2024-12-05T20:56
происшествия
россия
калужская область
калуга
владислав шапша
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов после драки в одной из школ областного центра. В калужских пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, показывающее, как в школьном туалете один ученик бьет другого. По данным СК России, инцидент произошел в ноябре 2024 года в одной из школ Калуги: 15-летний уроженец Республики Таджикистан избил сверстника, мальчик получил травмы. При этом руководство образовательного учреждения, как отмечают в СК, принудило пострадавшего извиниться перед нападавшим, а также приняло меры к сокрытию от общественности сведений о конфликте. В СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "Со своей стороны попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства одного из участников драки и его семьи. Также прошу правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что обоснованность действий руководства школы в данной ситуации также будет проверена правоохранительными органами. "Правоохранительные органы занимаются ситуацией. Тяжесть вреда здоровью устанавливается", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987148052.html
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калужская область
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происшествия, россия, калужская область, калуга, владислав шапша, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Следственный комитет России (СК РФ)
Калужский губернатор призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов

Калужский губернатор Шапша призвал усилить работу с детьми из семей мигрантов

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов после драки в одной из школ областного центра.
В калужских пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, показывающее, как в школьном туалете один ученик бьет другого. По данным СК России, инцидент произошел в ноябре 2024 года в одной из школ Калуги: 15-летний уроженец Республики Таджикистан избил сверстника, мальчик получил травмы. При этом руководство образовательного учреждения, как отмечают в СК, принудило пострадавшего извиниться перед нападавшим, а также приняло меры к сокрытию от общественности сведений о конфликте. В СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
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"Со своей стороны попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства одного из участников драки и его семьи. Также прошу правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что обоснованность действий руководства школы в данной ситуации также будет проверена правоохранительными органами.
"Правоохранительные органы занимаются ситуацией. Тяжесть вреда здоровью устанавливается", - добавил губернатор.
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ПроисшествияРоссияКалужская областьКалугаВладислав ШапшаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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