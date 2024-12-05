https://ria.ru/20241205/chuvashiya-1987522119.html

Глава Чувашии ознакомился с работой теплого гаража для машин скорой

Глава Чувашии ознакомился с работой теплого гаража для машин скорой - РИА Новости, 05.12.2024

Глава Чувашии ознакомился с работой теплого гаража для машин скорой

Глава Чувашской Республики Олег Николаев ознакомился с работой первого в регионе теплого гаража, он находится на подстанции скорой помощи в Цивильске, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:38

2024-12-05T14:38

2024-12-05T14:38

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев ознакомился с работой первого в регионе теплого гаража, он находится на подстанции скорой помощи в Цивильске, сообщает пресс-служба регионального правительства. На текущий момент Цивильский округ обслуживает девять бригад скорой помощи, 67 медицинских работников и 35 водителей на 22 автомобилях скорой медицинской помощи. "Это первый в Чувашии гараж. Он создаст комфортные условия для работы сотрудников подстанции скорой помощи, в том числе по ежедневному техническому обслуживанию санитарного транспорта и обеспечит его надежную защиту от неблагоприятных погодных условий", - приводит пресс-служба слова Николаева. Он добавил, что в ближайшие годы планируется построить теплые гаражи на подстанциях в городе Ядрин и селе Батырево, а также для поста скорой медицинской помощи в Урмарах. Строительство подобного гаража на 15 автомобилей скорой помощи завершается в Новочебоксарске, а в поселке Киря Алатырского округа откроется новое здание поста временного размещения бригад скорой помощи с гаражом. По словам вице-премьера – министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, раньше на большинстве подстанций автомобили были размещены на открытых площадках, что затрудняло подготовку автомобилей к выходу на линию и ускоряло их износ. Но благодаря поддержке главы республики этот вопрос получает последовательное решение. "Постройка теплых гаражей для автомобилей скорой помощи - важный шаг к обеспечению надежности и эффективности службы скорой медицинской помощи. Теперь сотрудники подстанций смогут быстро и в комфортных условиях готовить автомобили к выезду, что позитивно скажется и на времени реагирования, и на качестве медицинской помощи, которую мы предоставляем нашим гражданам", - уточнил Степанов.

https://ria.ru/20241204/lobachevskiy-1987292581.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)