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"На этой неделе": на Западе рассказали, что задумали в Киеве - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/chinovniki-1987613256.html
"На этой неделе": на Западе рассказали, что задумали в Киеве
"На этой неделе": на Западе рассказали, что задумали в Киеве - РИА Новости, 05.12.2024
"На этой неделе": на Западе рассказали, что задумали в Киеве
Обострение ситуации в зоне СВО заставляет Киев искать поддержки Дональда Трампа еще до его вступления в должность президента США, пишет New York Times. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:45
2024-12-05T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ричард гренелл
кит келлог
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обострение ситуации в зоне СВО заставляет Киев искать поддержки Дональда Трампа еще до его вступления в должность президента США, пишет New York Times."Поскольку военные усилия Украины демонстрируют признаки истощения, а ее армия ежедневно сдает позиции, в стране существуют опасения, что период, предшествующий инаугурации Трампа 20 января, может оказаться чрезвычайно трудным для Киева", — сообщает издание.Как говорится в публикации, на этой неделе украинские чиновники посещают Соединенные Штаты, чтобы встретиться с членами команды Дональда Трампа и обратиться к избранному президенту, который пообещал быстро положить конец конфликту на Украине."Я хотел бы встретиться с людьми, которые близки к Трампу, — это важно", — сказал в интервью председатель Комитета по внешней политике украинского парламента Александр Мережко, который планирует поездку в Вашингтон в этом месяце.Как сообщает издание, часть украинских политиков и политических экспертов выразили опасения, что результат выборов в США будет означать сокращение военной помощи, а несколько украинских чиновников уже искали возможности связаться с новой администрацией Трампа.Агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.На этой неделе Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
https://ria.ru/20241205/razdelit-1987608085.html
https://ria.ru/20241205/nedootsenivat-1987591953.html
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в мире, украина, сша, ричард гренелл, кит келлог, россия, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ричард Гренелл, Кит Келлог, Россия, Дональд Трамп, НАТО
"На этой неделе": на Западе рассказали, что задумали в Киеве

NYT: украинские чиновники ищут возможности связаться с администрацией Трампа

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обострение ситуации в зоне СВО заставляет Киев искать поддержки Дональда Трампа еще до его вступления в должность президента США, пишет New York Times.
"Поскольку военные усилия Украины демонстрируют признаки истощения, а ее армия ежедневно сдает позиции, в стране существуют опасения, что период, предшествующий инаугурации Трампа 20 января, может оказаться чрезвычайно трудным для Киева", — сообщает издание.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
На Западе уже начали делить между собой Украину, пишут СМИ
Вчера, 20:39
Как говорится в публикации, на этой неделе украинские чиновники посещают Соединенные Штаты, чтобы встретиться с членами команды Дональда Трампа и обратиться к избранному президенту, который пообещал быстро положить конец конфликту на Украине.
"Я хотел бы встретиться с людьми, которые близки к Трампу, — это важно", — сказал в интервью председатель Комитета по внешней политике украинского парламента Александр Мережко, который планирует поездку в Вашингтон в этом месяце.
Как сообщает издание, часть украинских политиков и политических экспертов выразили опасения, что результат выборов в США будет означать сокращение военной помощи, а несколько украинских чиновников уже искали возможности связаться с новой администрацией Трампа.
Агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.
На этой неделе Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Не стоит недооценивать": в США высказались о будущем Украины при Трампе
Вчера, 18:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРичард ГренеллКит КеллогРоссияДональд ТрампНАТО
 
 
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