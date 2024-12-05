"На этой неделе": на Западе рассказали, что задумали в Киеве
NYT: украинские чиновники ищут возможности связаться с администрацией Трампа
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обострение ситуации в зоне СВО заставляет Киев искать поддержки Дональда Трампа еще до его вступления в должность президента США, пишет New York Times.
Как говорится в публикации, на этой неделе украинские чиновники посещают Соединенные Штаты, чтобы встретиться с членами команды Дональда Трампа и обратиться к избранному президенту, который пообещал быстро положить конец конфликту на Украине.
"Я хотел бы встретиться с людьми, которые близки к Трампу, — это важно", — сказал в интервью председатель Комитета по внешней политике украинского парламента Александр Мережко, который планирует поездку в Вашингтон в этом месяце.
Как сообщает издание, часть украинских политиков и политических экспертов выразили опасения, что результат выборов в США будет означать сокращение военной помощи, а несколько украинских чиновников уже искали возможности связаться с новой администрацией Трампа.
Агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.
На этой неделе Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.