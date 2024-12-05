Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:20 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/bronirovanie-1987606400.html
В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами
В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами - РИА Новости, 05.12.2024
В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами
Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило местное... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:20
2024-12-05T20:20
туризм
новости - туризм
турция
сша
германия
газпромбанк
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987297123_144:308:3009:1920_1920x0_80_0_0_76b608865c1d01b9ee06390c686db207.jpg
АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введенных США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. "Санкции США против Газпромбанка, введенные в отношении (банковской - ред.) карты Union Pay, заставили российских туристов, приезжающих в Турцию, приостановить раннее бронирование. Бронирование отелей застопорилось", - пишет издание. Генеральный директор группы компаний Intourist Исмаил Бёлюкбаши поделился наблюдением, что в начале ноября "бронирование шло очень хорошо", но спустя две недели спрос упал. Он напомнил, что картами платежной системы "Мир" невозможно пользоваться в Турции c 2023 года. "Наше министерство туризма... внимательно следит за этим вопросом", - приводит издание слова представителя индустрии. Россияне по итогам десяти месяцев 2024 года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей 2023 года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона. Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.
https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985502482.html
https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html
турция
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987297123_355:197:2737:1984_1920x0_80_0_0_5a87607cd4e179dc31c1811712491dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, сша, германия, газпромбанк, санкции в отношении россии
Туризм, Новости - Туризм, Турция, США, Германия, Газпромбанк, Санкции в отношении России
В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами

Ekonomim: в Турции приостановили раннее бронирование россиянами из-за санкций

© iStock.com / Yana TatevosianДевушка в бассейне отеля
Девушка в бассейне отеля - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© iStock.com / Yana Tatevosian
Девушка в бассейне отеля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введенных США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Банковские карты международной платежной системы UnionPay в отделении Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Блокировка карт Газпромбанка не вызвала паники у отдыхающих россиян
25 ноября, 05:32
"Санкции США против Газпромбанка, введенные в отношении (банковской - ред.) карты Union Pay, заставили российских туристов, приезжающих в Турцию, приостановить раннее бронирование. Бронирование отелей застопорилось", - пишет издание.
Генеральный директор группы компаний Intourist Исмаил Бёлюкбаши поделился наблюдением, что в начале ноября "бронирование шло очень хорошо", но спустя две недели спрос упал. Он напомнил, что картами платежной системы "Мир" невозможно пользоваться в Турции c 2023 года.
"Наше министерство туризма... внимательно следит за этим вопросом", - приводит издание слова представителя индустрии.
Россияне по итогам десяти месяцев 2024 года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей 2023 года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона.
Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Источник: использование карт Газпромбанка в Турции больше невозможно
26 ноября, 13:02
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияСШАГерманияГазпромбанкСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала