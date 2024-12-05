https://ria.ru/20241205/bronirovanie-1987606400.html

В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами

В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами - РИА Новости, 05.12.2024

В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами

Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило местное... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:20

2024-12-05T20:20

2024-12-05T20:20

туризм

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турция

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газпромбанк

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введенных США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. "Санкции США против Газпромбанка, введенные в отношении (банковской - ред.) карты Union Pay, заставили российских туристов, приезжающих в Турцию, приостановить раннее бронирование. Бронирование отелей застопорилось", - пишет издание. Генеральный директор группы компаний Intourist Исмаил Бёлюкбаши поделился наблюдением, что в начале ноября "бронирование шло очень хорошо", но спустя две недели спрос упал. Он напомнил, что картами платежной системы "Мир" невозможно пользоваться в Турции c 2023 года. "Наше министерство туризма... внимательно следит за этим вопросом", - приводит издание слова представителя индустрии. Россияне по итогам десяти месяцев 2024 года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей 2023 года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона. Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.

https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985502482.html

https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, турция, сша, германия, газпромбанк, санкции в отношении россии