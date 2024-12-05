В Турции заявили о приостановке раннего бронирования отелей россиянами
Ekonomim: в Турции приостановили раннее бронирование россиянами из-за санкций
© iStock.com / Yana TatevosianДевушка в бассейне отеля
© iStock.com / Yana Tatevosian
Девушка в бассейне отеля. Архивное фото
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введенных США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
"Санкции США против Газпромбанка, введенные в отношении (банковской - ред.) карты Union Pay, заставили российских туристов, приезжающих в Турцию, приостановить раннее бронирование. Бронирование отелей застопорилось", - пишет издание.
Генеральный директор группы компаний Intourist Исмаил Бёлюкбаши поделился наблюдением, что в начале ноября "бронирование шло очень хорошо", но спустя две недели спрос упал. Он напомнил, что картами платежной системы "Мир" невозможно пользоваться в Турции c 2023 года.
"Наше министерство туризма... внимательно следит за этим вопросом", - приводит издание слова представителя индустрии.
Россияне по итогам десяти месяцев 2024 года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей 2023 года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона.
Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.