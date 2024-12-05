Британия признала зависимость от российской рыбы
ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы отказом от новых пошлин
Улов рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Великобритании признали зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлинных ограничений, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).
Там пояснили, что ранее издание Undercurrent News и министерство Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (DнEFRA) заявили, что страна не будет в 2025 году вводить дополнительных ограничений на поставки рыбопродукции, произведенной из российской рыбы.
В ВАРПЭ пояснили агентству, что речь идет об автономных тарифных квотах (ATQ), установленных Великобританией с 1 января 2021 года после выхода из ЕС - по ним в страну без пошлины можно ввозить продукцию из трески, минтая, а также различные виды креветок и тростниковый сахар. Российские рыбопромышленники не могут пользоваться льготой. Для поставок из России Великобритания еще в 2022 году ввела пошлину в 35% на ряд товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, а также на рыбопродукцию. Это практически обнулило прямые поставки в страну: если в 2021 году российские рыбаки ввезли в Великобританию 15,8 тысячи тонн рыбопродукции на 85,3 миллиона фунтов стерлингов, то в 2023 году - всего 74,4 тонны на 340 тысяч фунтов стерлингов. Но продукция третьих стран, произведенная из российского сырья, все же может ввозиться в страну по нулевой пошлине.
"На Китай приходится 36% всего британского импорта филе трески и 35% - минтая. Значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья. Поэтому санкционные ограничения, проявившиеся в заградительной 35% пошлине, привели лишь к перенастройке логистики и удорожанию цен для конечного потребителя, что негативно сказывается на доступности традиционных для английской культуры блюд. Как и всегда, от санкций Запада страдают больше всего простые потребители", - сообщил РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев.
По его словам, Великобритания за первые 9 месяцев 2024 года импортировала 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на 2,65 миллиарда фунтов стерлингов. На поставки из Китая приходится 10% в натуральном выражении. Из 54,6 тысячи тонн, которые китайские переработчики экспортировали в Великобританию в первые три квартала 2024 года, 56% - это филе и мясо минтая и трески.
Несмотря на незначительный объем, прямые поставки российской рыбы в Великобританию также выросли - в 2,2 раза, до 168 тонн, добавил он.