https://ria.ru/20241205/britanija-1987451942.html

Британия признала зависимость от российской рыбы

Британия признала зависимость от российской рыбы - РИА Новости, 05.12.2024

Британия признала зависимость от российской рыбы

Власти Великобритании признали зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлинных ограничений, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:22

2024-12-05T08:22

2024-12-05T08:31

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Великобритании признали зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлинных ограничений, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ). Там пояснили, что ранее издание Undercurrent News и министерство Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (DнEFRA) заявили, что страна не будет в 2025 году вводить дополнительных ограничений на поставки рыбопродукции, произведенной из российской рыбы. В ВАРПЭ пояснили агентству, что речь идет об автономных тарифных квотах (ATQ), установленных Великобританией с 1 января 2021 года после выхода из ЕС - по ним в страну без пошлины можно ввозить продукцию из трески, минтая, а также различные виды креветок и тростниковый сахар. Российские рыбопромышленники не могут пользоваться льготой. Для поставок из России Великобритания еще в 2022 году ввела пошлину в 35% на ряд товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, а также на рыбопродукцию. Это практически обнулило прямые поставки в страну: если в 2021 году российские рыбаки ввезли в Великобританию 15,8 тысячи тонн рыбопродукции на 85,3 миллиона фунтов стерлингов, то в 2023 году - всего 74,4 тонны на 340 тысяч фунтов стерлингов. Но продукция третьих стран, произведенная из российского сырья, все же может ввозиться в страну по нулевой пошлине. "На Китай приходится 36% всего британского импорта филе трески и 35% - минтая. Значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья. Поэтому санкционные ограничения, проявившиеся в заградительной 35% пошлине, привели лишь к перенастройке логистики и удорожанию цен для конечного потребителя, что негативно сказывается на доступности традиционных для английской культуры блюд. Как и всегда, от санкций Запада страдают больше всего простые потребители", - сообщил РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, Великобритания за первые 9 месяцев 2024 года импортировала 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на 2,65 миллиарда фунтов стерлингов. На поставки из Китая приходится 10% в натуральном выражении. Из 54,6 тысячи тонн, которые китайские переработчики экспортировали в Великобританию в первые три квартала 2024 года, 56% - это филе и мясо минтая и трески. Несмотря на незначительный объем, прямые поставки российской рыбы в Великобританию также выросли - в 2,2 раза, до 168 тонн, добавил он.

https://ria.ru/20240717/varpe-1960156575.html

https://ria.ru/20240720/ryba-1960873805.html

великобритания

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, великобритания, китай, россия, евросоюз