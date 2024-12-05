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Инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 05.12.2024
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https://ria.ru/20241205/biryukov-1987460791.html
Инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве
Инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 05.12.2024
Инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению инфраструктуры трех крупных парков, расположенных в Троицком и Новомосковском... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:28
2024-12-05T09:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
тинао
новомосковский административный округ
петр бирюков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению инфраструктуры трех крупных парков, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Доступность озелененных территорий для жителей мегаполиса является одной из важных составляющих комфортной городской среды. Число новых парков в Москве за последние годы увеличилось и ТиНАО не стало исключением. В этом году привели в порядок спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" в районе Внуково. Все они были благоустроены в 2013 году, но за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела", - рассказал журналистам Бирюков. Заммэра пояснил, что парк "Красная Пахра" появился на месте пустыря, где обустроили футбольное поле, волейбольную площадку, теннисный корт, шахматные столы, зону для воркаута и пляж. "В этом парке заменили оборудование на детских площадках, обновили прогулочные и велосипедные дорожки, отремонтировали спортивные площадки для футбола и волейбола, установили лавочки для отдыха. На берегу реки Пахры появились новые зоны с мангалами для семейных пикников. В парке "Сосны" сохранили тематические детские площадки, на них полностью поменяли устаревшие оборудование. Обновили покрытие футбольного поля, трибуны и беговую дорожку по периметру, поставили уличные тренажеры, комплексы для воркаута и столы для игры в пинг-понг", - отметил Бирюков. Он добавил, что в парке "Ручеек" оборудовали две многофункциональные зоны для разнообразного досуга. У пруда появились детская площадка в эко-стиле и спортивная зона для детей и взрослых. У Алешиного ручья разместили игровые комплексы для детей разных возрастов и спортивный зал под открытым небом. В еще одной спортивной зоне напротив "Снегирь Арены" обновили покрытия и ограждения многофункциональной площадки и полей для волейбола и футбола. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2023 году в ТиНАО были завершены масштабные работы по обновлению Боровского парка в поселении Внуковское. В 2022 году благоустройство было проведено сразу в четырех парках округов - "Редут 1812 года", "Марьинский ручей", "Природный" и детский парк в поселке Рогово.
https://ria.ru/20241204/biryukov-1987359008.html
тинао
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городское хозяйство москвы, тинао, новомосковский административный округ, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Новомосковский административный округ, Петр Бирюков
Инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве

Бирюков: инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению инфраструктуры трех крупных парков, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Доступность озелененных территорий для жителей мегаполиса является одной из важных составляющих комфортной городской среды. Число новых парков в Москве за последние годы увеличилось и ТиНАО не стало исключением. В этом году привели в порядок спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" в районе Внуково. Все они были благоустроены в 2013 году, но за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела", - рассказал журналистам Бирюков.
Заммэра пояснил, что парк "Красная Пахра" появился на месте пустыря, где обустроили футбольное поле, волейбольную площадку, теннисный корт, шахматные столы, зону для воркаута и пляж.
"В этом парке заменили оборудование на детских площадках, обновили прогулочные и велосипедные дорожки, отремонтировали спортивные площадки для футбола и волейбола, установили лавочки для отдыха. На берегу реки Пахры появились новые зоны с мангалами для семейных пикников. В парке "Сосны" сохранили тематические детские площадки, на них полностью поменяли устаревшие оборудование. Обновили покрытие футбольного поля, трибуны и беговую дорожку по периметру, поставили уличные тренажеры, комплексы для воркаута и столы для игры в пинг-понг", - отметил Бирюков.
Он добавил, что в парке "Ручеек" оборудовали две многофункциональные зоны для разнообразного досуга. У пруда появились детская площадка в эко-стиле и спортивная зона для детей и взрослых. У Алешиного ручья разместили игровые комплексы для детей разных возрастов и спортивный зал под открытым небом. В еще одной спортивной зоне напротив "Снегирь Арены" обновили покрытия и ограждения многофункциональной площадки и полей для волейбола и футбола.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2023 году в ТиНАО были завершены масштабные работы по обновлению Боровского парка в поселении Внуковское. В 2022 году благоустройство было проведено сразу в четырех парках округов - "Редут 1812 года", "Марьинский ручей", "Природный" и детский парк в поселке Рогово.
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