https://ria.ru/20241205/biryukov-1987460791.html

Инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве

Инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 05.12.2024

Инфраструктуру трех крупных парков обновили в ТиНАО в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению инфраструктуры трех крупных парков, расположенных в Троицком и Новомосковском... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:28

2024-12-05T09:28

2024-12-05T09:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

тинао

новомосковский административный округ

петр бирюков

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению инфраструктуры трех крупных парков, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Доступность озелененных территорий для жителей мегаполиса является одной из важных составляющих комфортной городской среды. Число новых парков в Москве за последние годы увеличилось и ТиНАО не стало исключением. В этом году привели в порядок спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" в районе Внуково. Все они были благоустроены в 2013 году, но за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела", - рассказал журналистам Бирюков. Заммэра пояснил, что парк "Красная Пахра" появился на месте пустыря, где обустроили футбольное поле, волейбольную площадку, теннисный корт, шахматные столы, зону для воркаута и пляж. "В этом парке заменили оборудование на детских площадках, обновили прогулочные и велосипедные дорожки, отремонтировали спортивные площадки для футбола и волейбола, установили лавочки для отдыха. На берегу реки Пахры появились новые зоны с мангалами для семейных пикников. В парке "Сосны" сохранили тематические детские площадки, на них полностью поменяли устаревшие оборудование. Обновили покрытие футбольного поля, трибуны и беговую дорожку по периметру, поставили уличные тренажеры, комплексы для воркаута и столы для игры в пинг-понг", - отметил Бирюков. Он добавил, что в парке "Ручеек" оборудовали две многофункциональные зоны для разнообразного досуга. У пруда появились детская площадка в эко-стиле и спортивная зона для детей и взрослых. У Алешиного ручья разместили игровые комплексы для детей разных возрастов и спортивный зал под открытым небом. В еще одной спортивной зоне напротив "Снегирь Арены" обновили покрытия и ограждения многофункциональной площадки и полей для волейбола и футбола. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2023 году в ТиНАО были завершены масштабные работы по обновлению Боровского парка в поселении Внуковское. В 2022 году благоустройство было проведено сразу в четырех парках округов - "Редут 1812 года", "Марьинский ручей", "Природный" и детский парк в поселке Рогово.

https://ria.ru/20241204/biryukov-1987359008.html

тинао

новомосковский административный округ

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городское хозяйство москвы, тинао, новомосковский административный округ, петр бирюков