https://ria.ru/20241205/bilayn-1987491345.html

Сеченовка и билайн Big Data & AI проведут конкурс по цифровой патологии

Сеченовка и билайн Big Data & AI проведут конкурс по цифровой патологии - РИА Новости, 05.12.2024

Сеченовка и билайн Big Data & AI проведут конкурс по цифровой патологии

В Москве 7 декабря пройдет очный этап Открытого всероссийского первенства по цифровой патологии "Поле зрения", организованного Сеченовским университетом (СУ)... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:20

2024-12-05T13:20

2024-12-05T13:20

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Москве 7 декабря пройдет очный этап Открытого всероссийского первенства по цифровой патологии "Поле зрения", организованного Сеченовским университетом (СУ) при поддержке билайна и партнеров, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Тридцати финалистам онлайн-этапа предстоит показать свои навыки в решении сложных диагностических задач на цифровой платформе и побороться за ценные призы.Первенство – это мероприятие, объединяющее ординаторов, практикующих врачей-патологоанатомов и специалистов в области цифровой диагностики. Конкурс призван выделить компетентных и опытных специалистов и показать возможности российских цифровых платформ для проведения патологоанатомических исследований. Это шанс не только проверить свои навыки, но и обменяться опытом с коллегами.Мероприятие проходит по инициативе Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета, а также при поддержке команды "МедТех ИИ" - совместного предприятия билайна и СУ, и компаний-разработчиков платформ для патологоанатомических исследований – Unim и Onecell, говорится в сообщении.В онлайн-этапе первенства приняло участие более 600 человек из 65 регионов России, а также стран СНГ и зарубежья. Участники должны были за 100 минут ответить на вопросы онлайн-тестирования, состоящего из 100 заданий с различными клиническими случаями и сканами микропрепаратов. Материалы для подготовки вопросов предоставили организаторы, технические партнеры мероприятия, а также клинические учреждения – ПАО МГОБ №62, ПАО НМИЦ ДГОИ центр им. Дмитрия Рогачева, ПАО СЗМУ им. И. И. Мечникова. Платформу для онлайн-этапа разработала команда, занимающаяся большими данными и искусственным интеллектом (Big Data & AI) билайна.Перед разработчиками стояла задача создать понятный и удобный для участников интерфейс, а также обеспечить стабильную работу платформы при высокой одномоментной нагрузке. При оценке результатов учитывалось не только количество правильных ответов, но и скорость прохождения тестирования."Цифровизация патоморфологии только начинает активное развитие в России. Наша команда вместе с командой Сеченовского Университета уже несколько лет разрабатывает технологичные решения в отрасли и важную роль в этом процессе играет развитие цифровых компетенций врачей и поддержка начинающих специалистов. Проведение подобного мероприятия – это возможность собрать вместе профессионалов разных профилей и студентов, интересующихся современными технологиями и их потенциалом. Мы благодарим всех партнеров за эту инициативу и желаем всем участникам удачи на очном этапе конкурса!" - отметил руководитель по цифровым продуктам для индустрии здравоохранения билайна Александр Арутюнян, его слова приводит пресс-служба.На очном этапе 7 декабря в Москве 30 конкурсантам предстоит разбирать реальные, но полностью анонимизированные клинические случаи, собранные экспертами первенства на цифровой платформе. Участникам нужно будет наиболее быстро и точно поставить диагноз на основе загруженных в программу гистологических сканов и дополнительных клинических данных. Среди диагностических направлений будут в том числе онкоморфологические кейсы с данными иммуногистохимических и молекулярных исследований.В третий тур пройдут 10 финалистов, которых ждут задания повышенной сложности. Победители получат денежные призы, а участники очного тура подарки от партнеров первенства, добавили в пресс-службе.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP4zYfjULE

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вымпелком, билайн