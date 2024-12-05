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В Германии призвали изменить систему распределения беженцев с Украины
В Германии призвали изменить систему распределения беженцев с Украины - РИА Новости, 05.12.2024
В Германии призвали изменить систему распределения беженцев с Украины
Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила в четверг телеканалу Welt, что Европе необходимо изменить систему распределения беженцев с Украины. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:43
2024-12-05T23:43
2024-12-05T23:43
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила в четверг телеканалу Welt, что Европе необходимо изменить систему распределения беженцев с Украины. "Мы как федеральное правительство следим за всеми событиями, будь то в Сирии, но также и на Украине, где усилились бои, грядёт зима и повреждена инфраструктура. Мы обмениваемся мнениями по тому, что с этим делать, с соседними странами, потому что нам нужна другая система распределения украинских беженцев", - сказала Фезер. По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице. Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий. В октябре правительство Германии приняло решение ужесточить правила получения пособия по безработице. Нарушителям, в том числе украинским беженцам, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. Если это решение будет согласовано в бундестаге, оно начнет действовать с 1 января 2025 года. Тем, кто отказывается от трудоустройства без уважительной причины или трудоустроен неофициально, сократят пособие на 30%. Ранее газета Bild сообщала со ссылкой на отчет Федерального аудиторского ведомства, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась, центры занятости за 2023 год не смогли устроить на работу ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс.
https://ria.ru/20241204/germanija-1987396029.html
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
В Германии призвали изменить систему распределения беженцев с Украины
Глава МВД ФРГ Фезер призвала изменить систему распределения беженцев с Украины
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила в четверг телеканалу Welt
, что Европе необходимо изменить систему распределения беженцев с Украины.
"Мы как федеральное правительство следим за всеми событиями, будь то в Сирии, но также и на Украине, где усилились бои, грядёт зима и повреждена инфраструктура. Мы обмениваемся мнениями по тому, что с этим делать, с соседними странами, потому что нам нужна другая система распределения украинских беженцев", - сказала Фезер.
По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий.
В октябре правительство Германии
приняло решение ужесточить правила получения пособия по безработице. Нарушителям, в том числе украинским беженцам, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. Если это решение будет согласовано в бундестаге, оно начнет действовать с 1 января 2025 года. Тем, кто отказывается от трудоустройства без уважительной причины или трудоустроен неофициально, сократят пособие на 30%.
Ранее газета Bild сообщала со ссылкой на отчет Федерального аудиторского ведомства, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась, центры занятости за 2023 год не смогли устроить на работу ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс.