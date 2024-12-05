https://ria.ru/20241205/bespilotnik-1987480819.html
Над Курской областью уничтожили беспилотник
Над Курской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 05.12.2024
Над Курской областью уничтожили беспилотник
Дежурные средства ПВО около 09.40 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:15
2024-12-05T11:15
2024-12-05T11:15
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безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 09.40 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Пятого декабря около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них - над Брянской областью и по одному - над Белгородской и Курской областями, информировало ранее МО РФ.
https://ria.ru/20241205/pvo-1987448977.html
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курская область, россия, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Безопасность
Над Курской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: над Курской областью уничтожили беспилотник